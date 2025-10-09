Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mulher detida por incendiar a porta de casa da vizinha em Braga
Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Mulher detida por incendiar a porta de casa da vizinha em Braga

Suspeita muniu-se de líquido acelerante, derramando-o na porta da vizinha, procedendo à sua ignição por chama direta antes de regressar à sua habitação, a 18 de agosto na freguesia de Lamaçães.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

Uma mulher foi detida esta terça-feira, 7 de outubro, pela presumível autoria de um crime de incêndio em edifício, por ter pegado fogo à casa da vizinha a 18 de agosto, na freguesia de Lamaçães, em Braga.

"Em contexto de má vizinhança, após interpelar uma moradora da fração contígua, a suspeita muniu-se de líquido acelerante, derramando-o na porta da vizinha, procedendo à sua ignição por chama direta e regressou à sua habitação", contou a Polícia Judiciária (PJ) num comunicado enviado às redações.

No interior do apartamento incendiado encontravam-se diversas pessoas que, ao deparar-se com as chamas na porta, se socorreram de objetos e água, conseguindo extingui-las com alguma dificuldade. Ainda assim, impediram a propagação do fogo à habitação e ao restante prédio, onde residem dezenas de pessoas.

A suspeita, uma mulher de 54 anos, detida fora de flagrante delito, tem um histórico criminal, "estando conotada com autoria de ilícitos de distintas naturezas".

As diligências realizadas pela PJ permitiram a recolha de "sólidos elementos probatórios", que conduziram à detenção da suspeita, que irá ser presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.

Polícia Judiciária
Braga
incêndio em habitação
Lamaçães

