Mulher detida por incendiar a porta de casa da vizinha em Braga

Uma mulher foi detida esta terça-feira, 7 de outubro, pela presumível autoria de um crime de incêndio em edifício, por ter pegado fogo à casa da vizinha a 18 de agosto, na freguesia de Lamaçães, em Braga."Em contexto de má vizinhança, após interpelar uma moradora da fração contígua, a suspeita muniu-se de líquido acelerante, derramando-o na porta da vizinha, procedendo à sua ignição por chama direta e regressou à sua habitação", contou a Polícia Judiciária (PJ) num comunicado enviado às redações.No interior do apartamento incendiado encontravam-se diversas pessoas que, ao deparar-se com as chamas na porta, se socorreram de objetos e água, conseguindo extingui-las com alguma dificuldade. Ainda assim, impediram a propagação do fogo à habitação e ao restante prédio, onde residem dezenas de pessoas.A suspeita, uma mulher de 54 anos, detida fora de flagrante delito, tem um histórico criminal, "estando conotada com autoria de ilícitos de distintas naturezas".As diligências realizadas pela PJ permitiram a recolha de "sólidos elementos probatórios", que conduziram à detenção da suspeita, que irá ser presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.