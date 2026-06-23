Quatro detidos por roubo, sequestro e tráfico de droga em Vila do Conde. Mais de 29 mil euros apreendidos

A GNR do Porto anunciou esta terça-feira, 23 de junho, a detenção de quatro homens, com idades compreendidas entre os 23 e os 44 anos, por suspeita da prática de crimes de roubo e sequestro, no concelho de Vila do Conde.As detenções, efetuadas através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Matosinhos, ocorreram na segunda-feira (22), tendo sido apreendidos mais de 29 mil euros e droga, entre outro material. "No âmbito de uma investigação por crimes de roubo e sequestro, no concelho de Vila do Conde, os militares deram cumprimento a três mandados de detenção. No decorrer da ação, foram realizadas cinco buscas domiciliárias, oito em veículo e uma num terreno, nos concelhos de Vila Nova de Gaia, Gondomar, Porto, Matosinhos e Trofa", explica a GNR em comunicado.No decorrer das diligências, "foi ainda detido o quarto suspeito por crimes de tráfico de estupefacientes, detenção de arma proibida, furto de veículo e falsificação de documento".Durante a operação, a GNR apreendeu 29.170 euros em numerário, 45 doses de cocaína, 489 doses de MDMA, uma arma de fogo, três veículos, um motociclo, uma aparafusadora, três telemóveis, diversa indumentária e material utilizado em ilícitos criminais.Depois de um dos detidos ter sido presente, na segunda-feira, às autoridades judiciárias, os restantes deverão ser hoje presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Vila do Conde para aplicação das medidas de coação. .A droga à venda na Europa é cada vez mais potente e pura. Policonsumo está a aumentar.Duas portuguesas e um estrangeiro detidos por forte suspeita de tráfico de droga