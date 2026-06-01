Duas portuguesas e um estrangeiro detidos por forte suspeita de tráfico de droga

Duas mulheres portuguesas, de 34 anos, e um homem estrangeiro, de 25, foram detidos no domingo em Lisboa na sequência de uma operação conduzida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Policia Judiciária, por fortes suspeitas da prática de crime de tráfico de droga.Em comunicado, a PJ revelou esta segunda-feira, 1 de junho, que durante esta denominada operação Premium Check-in "foi possível apreender uma elevada quantidade de cocaína", que as duas mulheres "transportaram desde um país da América Latina" e que seria para ser vendida em território nacional."Dada a sua extrema pureza, esta quantidade de droga seria suficiente para a composição de, pelo menos, 476 mil doses individuais caso tivesse chegado aos circuitos ilícitos de distribuição", acrescentou a PJ, cuja operação permitiu ainda apreender várias viaturas, uma quantia significativa de dinheiro em numerário, máquinas de contar e acondicionar notas, bem como outros bens com relevância probatória.Os arguidos vão agora ser presentes a um primeiro interrogatório judicial perante a autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação.