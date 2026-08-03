"Sinto-me extremamente honrado, orgulhoso e motivado" ao assumir as funções, afirma contra-almirante.
"Sinto-me extremamente honrado, orgulhoso e motivado" ao assumir as funções, afirma contra-almirante.Foto: Gerardo Santos
Sociedade

“Narcotráfico é a principal ameaça à segurança marítima”, diz novo comandante da Autoridade Marítima

O contra-almirante José Diogo Arroteia fala ao DN sobre as principais prioridades do mandato que acaba de começar.
Amanda Lima
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