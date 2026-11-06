PJ detém quatro pessoas por tráfico de mais de uma tonelada de haxixe por lancha em Odemira

A Polícia Judiciária deteve quatro suspeitos de traficarem mais de uma tonelada de haxixe em São Teotónio, concelho de Odemira com uma através de uma lancha, no âmbito na "Operação Barcas", de "combate ao tráfico internacional de estupefacientes por via marítima.

Os quatro detidos, informou a PJ em comunicado, têm idades entre os 16 e os 43 anos e vão ser presentes a um juiz para terem o primeiro interrogatório judicial e conhecerem as medidas de coação,

A polícia indicou ainda que se tratou de uma "operação policial conjunta" entre a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ e a Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da Guarda Nacional Republicana.

Estas ações conjuntas, lê-se, culminaram "na detenção de quatro cidadãos estrangeiros e na apreensão de cerca de 1,1 toneladas de pólen de haxixe" na zona do Porto das Barcas, um pequeno porto piscatório já perto da Zambujeira do Mar.

As autoridades identificaram "uma EAV [embarcação de alta velocidade] suspeita, tripulada por diversas pessoas não identificadas, cuja presença próxima da costa portuguesa não se justificava".

Na sequência dessa ação, foram também "efetuadas buscas domiciliárias", que acabaram com a apreensão de um carro "com matrícula falsa", assim como "diversas câmaras de videovigilância, que se encontravam estrategicamente colocadas para controlar os movimentos policiais e equipamentos de comunicações".