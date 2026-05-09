PJ faz maior apreensão de sempre de haxixe no Grupo Ocidental dos Açores. Há três detidos
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PJ faz maior apreensão de sempre de haxixe no Grupo Ocidental dos Açores. Há três detidos

Dois homens e uma mulher foram detidos em "flagrante delito" na ilha das Flores, após a apreensão de 8300 quilos de haxixe, "quantidade suficiente" para "aproximadamente 42 mil doses individuais".
Susete Henriques
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A Polícia Judiciária (PJ) informou este sábado, 9 de maio, que, através Departamento de Investigação Criminal dos Açores, identificou e deteve, em "flagrante delito", dois homens e uma mulher, "fortemente indiciados pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.

A investigação teve início após uma comunicação da GNR à PJ sobre a deteção de "uma encomenda suspeita de conter produto estupefaciente", durante uma "ação de fiscalização a um transitário, na ilha das Flores.

No decorrer das diligências das autoridades, os inspetores abordaram e detiveram, "em flagrante delito", um casal de 32 anos e um homem com 35 anos.

A detenção ocorreu depois de ter sido "encontrado e apreendido, no interior da mercadoria que haviam recebido momentos antes, cerca de oito quilos e trezentas gramas de haxixe, quantidade suficiente para a preparação de aproximadamente 42 mil doses individuais", explica a PJ em comunicado enviado às redações.

 "Trata-se da maior apreensão de haxixe alguma vez efetuada pela PJ no Grupo Ocidental do Arquipélago dos Açores", sublinha-se na nota.

Os três detidos vão agora ser presentes à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação.

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