PJ faz maior apreensão de sempre de haxixe no Grupo Ocidental dos Açores. Há três detidos

A Polícia Judiciária (PJ) informou este sábado, 9 de maio, que, através Departamento de Investigação Criminal dos Açores, identificou e deteve, em "flagrante delito", dois homens e uma mulher, "fortemente indiciados pela prática do crime de tráfico de estupefacientes. A investigação teve início após uma comunicação da GNR à PJ sobre a deteção de "uma encomenda suspeita de conter produto estupefaciente", durante uma "ação de fiscalização a um transitário, na ilha das Flores.No decorrer das diligências das autoridades, os inspetores abordaram e detiveram, "em flagrante delito", um casal de 32 anos e um homem com 35 anos.A detenção ocorreu depois de ter sido "encontrado e apreendido, no interior da mercadoria que haviam recebido momentos antes, cerca de oito quilos e trezentas gramas de haxixe, quantidade suficiente para a preparação de aproximadamente 42 mil doses individuais", explica a PJ em comunicado enviado às redações. "Trata-se da maior apreensão de haxixe alguma vez efetuada pela PJ no Grupo Ocidental do Arquipélago dos Açores", sublinha-se na nota.Os três detidos vão agora ser presentes à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação..PJ participa em operação internacional. Detidas 54 pessoas e apreendidas quase 20 toneladas de droga