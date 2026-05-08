PJ participa em operação internacional. Detidas 54 pessoas e apreendidas quase 20 toneladas de droga

Foram detidas 54 pessoas, apreendidas 11 toneladas de cocaína e 8,5 toneladas de haxixe e oito embarcações no âmbito de uma operação internacional de combate ao tráfico de droga, que contou com a participação da Polícia Judiciária (PJ) e que visou "redes criminosas que utilizam o Oceano Atlântico para, a partir da América Latina, transportarem cocaína para a Europa".O resultado da operação policial internacional, denominada "Alpha Lima", que decorreu entre os dias 13 e 26 de abril, representou "um duro golpe para várias organizações criminosas", segundo a PJ."A operação concentrou-se no corredor atlântico oriental entre as Ilhas Canárias e os Açores, tendo sido mobilizados recursos marítimos em todo o Atlântico que tiveram como missão detetar, rastrear e intercetar embarcações suspeitas envolvidas no transporte de droga em alto mar", refere a polícia portuguesa em comunicado enviado às redações.Explica a PJ que, em Portugal, "foi possível apreender, com o apoio da Polícia Marítima, Força Aérea e GNR, um total de 2196 quilos de cocaína". . "Durante um período operacional de duas semanas, as forças policiais desferiram um golpe significativo no que é conhecido como a rota da cocaína", afirmou o diretor executivo adjunto para as operações da Europol, citado em comunicado, sobre .Agora vão ser utilizadas as "informações recolhidas para ajudar a identificar e desmantelar as redes criminosas por detrás destas operações transatlânticas", explicou o responsável sobre a operação marítima internacional liderada pela Guardia Civil espanhola e coordenada através da Europol..Nove detidos em operação da PJ na Margem Sul contra tráfico de droga.PJ apreende uma tonelada de cocaína dissimulada em sacos de açúcar no interior de contentores