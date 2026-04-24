PJ apreende uma tonelada de cocaína dissimulada em sacos de açúcar no interior de contentores

A Polícia Judiciária apreendeu na quinta-feira, 23 de abril, uma tonelada de cocaína em elevado grau de pureza que estava dissimulada em várias centenas de sacos de açúcar de 50 quilos dentro de contentores de transporte de mercadorias. No âmbito desta operação, desenvolvida nas últimas semanas com a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira, foram ainda detidas três pessoas."No decurso da operação White Sugar, ocorrida na zona do Baixo Minho e no Porto Marítimo de Leixões, foram intercetados e fiscalizados 10 contentores de transporte de mercadorias, provenientes da América do Sul, nos quais a cocaína, em elevado estado de pureza, encontrava-se dissimulada, entre várias centenas de sacos de açúcar de 50 quilos", informa a PJ em comunicado enviado ás redações esta sexta-feira, 24, esclarecendo que esta é a maior quantidade de cocaína apreendida pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga."A investigação teve origem num inquérito instaurado no final de 2025, por crimes de tráfico de estupefacientes agravado (por via marítima), associação criminosa e branqueamento de capitais, estando em causa uma aparente atividade económica desenvolvida por sociedades comerciais constituídas em solo português", acrescenta.Os detidos, três homens de nacionalidades portuguesa e brasileira, vão ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães, para realização de primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.