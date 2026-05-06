Nove detidos em operação da PJ na Margem Sul contra tráfico de droga

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira, 6 de maio, a detenção de nove pessoas no âmbito de uma operação policial da margem sul contra o tráfico de droga. Segundo esta polícia, os nove detidos - com idades compreendidas entre os 26 e 64 anos - são suspeitos de pertencerem a uma organização criminosa dedicada ao tráfico ilícito de diversos tipos de estupefacientes."Seis dos suspeitos foram detidos em flagrante delito e um fora de flagrante delito por fortes suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes, e outros dois por detenção de arma proibida, tendo ainda outros sete sido constituídos arguidos", diz a PJ.No decurso da operação “Roda Viva” - realizada na terça-feira, 5, pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes com a colaboração da Força Aérea Portuguesa e de equipas cinotécnicas da Polícia de Segurança Pública - foram cumpridos 30 mandados de busca domiciliária e 13 mandados de busca não domiciliários.Durante as buscas, foram apreendidas cerca de 11.350 doses de haxixe, 765 doses de cocaína, 130 doses de MDMA e 30 doses de heroína. Foram também apreendidas duas armas de fogo, dezenas de munições, cerca de 23.500 euros em numerário, sete viaturas, balanças de precisão e outros objetos habitualmente utilizados na venda de estupefacientes, especifica a PJ."A investigação teve início em 2024 e permitiu identificar uma organização criminosa que se dedicava, de forma reiterada, ao tráfico de produto estupefaciente na área da margem sul do Tejo, tendo alguns dos suspeitos antecedentes criminais", acrescenta, garantindo que a investigação vai prosseguir e informando que os detidos vão ser presnetes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação.