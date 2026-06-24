PJ apreende 465 kg de cocaína, embarcações rápidas e detém três suspeitos

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu 465 kg de cocaína, 42 kg de haxixe, duas embarcações de alta velocidade e 800 litros de combustível, na operação “Azul 2.0”. Esta ação culminou no desmantelamento de uma "importante rota de tráfico de cocaína no oceano Atlântico", informou a PJ em comunicado às redações esta tarde, 24 de junho.A operação foi realizada em colaboração com o Centro de Análise e Operações Marítimas (MAOC-N, sigla em inglês) , com a Frontex e Europol. A iniciativa foi lançada após a identificação deste modus operandi pela PJ, em parceria com os países participantes no MAOC-N. O grupo "têm vindo a reforçar conjuntamente a coordenação marítima e a cooperação operacional para alcançarem resultados positivos". Foi realizada ainda a detenção de três pessoas e na inspeção de seis embarcações."O esforço conjunto dos vários países e agências antidroga envolvidos na operação permitiu infligir um golpe significativo naquilo que é conhecido como a 'Autoestrada da Cocaína'", indica o comunicado. A PJ adianta que a informação recolhida permitirá agora "identificar e desmantelar as redes criminosas responsáveis por estas operações transatlânticas".De acordo com a nota, a recente operação confirma as tendências que o MAOC-N e os países nele representados "tinham identificado no início do ano passado, nomeadamente o recurso cada vez mais recorrente das redes criminosas ao transporte marítimo de cocaína para reduzir a sua exposição à ação das autoridades nos grandes portos". Os carregamentos são atualmente transportados em várias etapas através do Atlântico, desde a recolha de cocaína por parte das embarcações-mãe na América Latina. Percorrem "centenas ou milhares de milhas náuticas até águas internacionais, levando a cabo as transferências para embarcações mas pequenas em alto-mar, de forma a fragmentar o risco".A operação foi liderada e coordenada pela Polícia Judiciária, em colaboração com as autoridades de Espanha, França, Reino Unido e Estados Unidos, de 27 de maio e 15 de junho. O MAOC-N apoiou a recolha e análise de informação ao longo de toda a operação, a FRONTEX disponibilizou meios aéreos e Europol "prestou apoio contínuo durante todo o período operacional, verificando dados operacionais relativos às embarcações monitorizadas e intercetadas, tanto em mar como em terra"..PJ participa em operação internacional. Detidas 54 pessoas e apreendidas quase 20 toneladas de droga.Governo proíbe lanchas rápidas entre as 21h00 e as 7h00 para combater tráfico de droga