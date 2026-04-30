Aprendizagens Essenciais. Ministério da Educação garante que consulta pública valida "opções adotadas"

A primeira fase da consulta pública relativa às Aprendizagens Essenciais (AE) para todas as disciplinas do Ensino Básico e do Ensino Secundário, que terminou na passada terça-feira (28 de abril) registou um total de 2078 contribuições, provenientes de 919 participantes.Apesar das reservas dos professores e sindicatos, noticiadas na edição desta quinta-feira (30 de abril) do Diário de Notícias, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) afirma, em exclusivo ao DN, que “os resultados [da consulta pública] apontam para uma validação global das opções adotadas, coexistindo com recomendações relevantes que poderão sustentar o aperfeiçoamento das Aprendizagens Essenciais".De acordo com os dados divulgados pelo Governo, a participação distribuiu-se maioritariamente pelo ensino básico, com 460 participantes, seguindo-se o ensino secundário, com 355. Um total de 104 participantes contribuiu para ambos os níveis de ensino.A análise da tipologia de participação revela um forte envolvimento de profissionais do sistema educativo. Os docentes destacaram-se com 1077 contributos, seguidos por grupos de docentes, responsáveis por 496 participações. Foram ainda registados contributos de outros participantes (326), investigadores e académicos (92), encarregados de educação (47), direções de escolas (18) e escolas enquanto entidades (22).Entre as disciplinas lecionadas, o Português foi a área que reuniu maior número de contributos, com 486 participações. Seguem-se Geografia (135), Matemática (129), Ciências Naturais (106) e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), com 95 contributos.A primeira fase do processo promovido pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação terminou esta semana com o final do prazo da consulta pública da versão preliminar das AE. Segundo o Executivo, após a conclusão deste período de consulta pública, “esta versão será objeto de consolidação, integrando os contributos recebidos, incorporando as dimensões do digital e da Inteligência Artificial, bem como ajustando-se à revisão da matriz curricular”. Desta consolidação resultará uma nova versão, a qual será submetida a nova consulta pública, prevista para o ano de 2027.As Aprendizagens Essenciais são documentos de orientação curricular base na planificação, realização e avaliação do ensino e da aprendizagem, e visam promover o desenvolvimento das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Definem o que os alunos devem saber (os conteúdos de conhecimento disciplinar estruturado, indispensáveis, articulados concetualmente, relevantes e significativos); os processos cognitivos que devem ativar para adquirir esse conhecimento (operações/ações necessárias para aprender) e o saber fazer a ele associado (mostrar que aprendeu), numa dada disciplina, num dado ano de escolaridade..Professores e sindicatos rejeitam proposta de alteração das Aprendizagens Essenciais .Governo vai rever currículos e organização dos 1.º e 2.º ciclos até 2027