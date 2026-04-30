Mudanças nas Aprendizagens Essenciais estão a ser contestadas.
Mudanças nas Aprendizagens Essenciais estão a ser contestadas. FOTO: Pedro Granadeiro/Global Imagens
Sociedade

Professores e sindicatos rejeitam proposta de alteração das Aprendizagens Essenciais

Terminou a consulta pública da versão preliminar das Aprendizagens Essenciais com uma chuva de críticas à proposta do Ministério da Educação. Docentes de Matemática afirmam que favorece o facilitismo.
Cynthia Valente
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