Apreensão de cocaína em Portugal aumenta 20% em 2025

O número de apreensões de cocaína em Portugal subiu 20,6% em 2025 e o volume da droga apreendida aumentou 11,4%, face a 2024. Os dados foram apresentados esta manhã, 12 de março, pela Polícia Judiciária (PJ). No total, foram apreendidas 25,63 toneladas de cocaína em 1.984 apreensões, sendo a maior parte por via marítima (95%).Foram detidas 1.773 pessoas por este crime, sobretudo na faixa etária acima dos 40 anos. Registou-se uma subida de 15,7% no número global de intervenientes e de 14,2% no número de detidos, relativamente a 2024. A maioria (89,2%) são homens e de nacionalidade portuguesa (73%), seguidos de cidadãos do Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Espanha.Segundo o relatório, intitulado Combate ao Tráfico de Estupefacientes em Portugal (TCD), a principal rota de entrada da droga em Portugal é o Brasil. "A posição geográfica de Portugal (continente e ilhas), face à origem da cocaína (América do Sul), traduz-se no papel bastante relevante que desempenha no combate ao tráfico destinado a outros países europeus", lê-se no documento.As regiões onde se registaram as maiores quantidades de cocaína apreendida foram os Açores (8.803,37 kg) e a Madeira (7.526,24 kg). Seguem-se os distritos do Porto (3.122,35 kg) e de Lisboa (3.000,97 kg) e, ainda acima de uma tonelada, Setúbal (1.750,60 kg).Quanto ao número de apreensões, os cinco distritos com mais ocorrências foram Lisboa (701), Porto (353), Faro (243), Setúbal (184) e Aveiro (84). Numa comparação com 2024, a única alteração é a entrada de Aveiro, que substitui Coimbra no grupo dos cinco distritos com mais apreensões.*Em atualizaçãoamanda.lima@dn.pt.