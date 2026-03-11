PSP apreendeu mais de 6.470 quilos de droga e deteve 2.949 suspeitos em 2025

A PSP apreendeu no ano passado mais de 6.470 quilos (kg) de droga e deteve 2.949 suspeitos pelo crime de tráfico, a maioria em Lisboa, Porto e Setúbal, informou esta quarta-feira, 11 de março, aquela força de segurança.No geral foram feitas em 2025 mais apreensões de droga face a 2024, registando-se um aumento aproximado de 15,2% no total de apreensões”, refere a PSP em comunicado.Segundo os dados divulgados, em 2025, foram identificados 5.961 suspeitos de tráfico de droga, dos quais 2.949 foram detidos.A maioria das detenções foi efetuada no Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS), no Comando Metropolitano do Porto (COMETPOR) e no Comando Distrital de Setúbal, com 1.373, 508 e 386 detenções, respetivamente.Destes detidos, cerca de 84% (2.468) são maiores de 21 anos e cerca de 91% (2.691) são homens.Os tipos de droga com maior número de apreensões foram a canábis, cocaína, heroína e ecstasy.No ano passado foram apreendidos 6.320,89 kg de canábis, num total de 3.653 apreensões, a maioria realizada pelo COMETLIS (1.589), seguido do COMETPOR com 549 e do Comando Distrital de Setúbal com 445.A PSP indica que foram apreendidos 127,61 kg de cocaína, num total de 1.885 apreensões, a maioria feita pelo COMETPOR com cerca de 59,17 kg.Quanto à heroína, foram apreendidas cerca de 29,71 kg, num total de 828 apreensões.Em termos de quantidade de heroína apreendida, o COMETLIS foi o comando com maior quantidade apreendida, com cerca de 14,64 kg, seguindo-se o COMETPOR com cerca de 10,15 kg e o Comando Distrital de Faro com 2,39 kg.O Comando Territorial da PSP que mais apreensões de heroína efetuadas em 2025 foi o COMETPOR.Foram também confiscadas 11.315 unidades de ecstasy, a maioria no Cometlis, num total de 441 apreensões.No ano de 2025, verificaram-se diminuições em todos os tipos de droga confiscada à exceção de canábis, quando comparando com 2024, destacando-se o aumento aproximado de 365% para a canábis, e diminuição de cerca de 38% para a cocaína e de 40% para a heroína.Quanto à forma de entrada da droga em território nacional, verifica-se que 83,7% da heroína, 65,56% da cocaína, e 98,9% do ecstasy entraram em Portugal, em 2025, por via terrestre.Relativamente à canábis verificou-se que 88,41% do produto apreendido entrou em território nacional por via marítima..PSP deteve no aeroporto de Lisboa homem que transportava mais de dois quilos de droga nas pernas