Apoios até 10 mil euros. Plataforma online para inscrição deverá estar disponível entre hoje e quarta-feira

Deverá ficar concluída entre esta terça (3 de fevereiro) e quarta-feira uma plataforma online para que as pessoas possam efetuar a inscrição de modo a pedir apoios até 10 mil euros para a reconstrução das casas afetadas pelo mau tempo. A informação foi revelada esta terça-feira por Paulo Fernandes, responsável da Estrutura de Missão para Reconstrução da Região Centro do País, ao lado do primeiro-ministro, Luís Montenegro, durante a visita a um reservatório de águas e a uma empresa de plásticos em Pombal, no distrito de Leiria."Creio que entre hoje e amanhã a plataforma vai ficar disponível para as pessoas poderem inscrever-se [aos apoios] até aos 10 mil euros. A partir daí é um processo super simplificado", afirmou.Sendo uma plataforma online, desenvolvida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, Paulo Fernandes foi questionado pelos jornalistas sobre o facto de em muitas regiões não haver, ainda, rede móvel. O responsável afirmou que conta com "o apoio das juntas de freguesia, dos municípios" nessas situações. "Terá que haver uma articulação muito grande", afirmou. O antigo autarca do Fundão explicou que a inscrição pode ser feita nas juntas de freguesia, por exemplo. "O prazo é muito rápido, no entanto, é preciso que as pessoas façam as suas inscrições de imediato. Acredito que no espaço de uma, duas semanas as primeiras pessoas possam receber os primeiros valores", considerou. .Paulo Fernandes, “o tipo que não deixa ninguém para trás”. Já questionado sobre se o valor será suficiente face aos estragos causados pelas tempestades em muitas casas, Paulo Fernandes disse que este valor chegará para “uma primeira intervenção”, lembrando que existem também as coberturas das seguradoras.A partir da próxima semana, explicou, haverá uma equipa superior a cem pessoas, entre “engenheiros, arquitetos, orçamentistas”, que irá ajudar no processo de reconstrução.Sobre a falta de mão-de-obra para essa reconstrução, apelou a que os recursos disponíveis sejam concentrados nestas zonas.“Nós temos neste momento já as primeiras equipas para apoiar os municípios para aquilo que são intervenções de urgência em termos de colocação de lona, só que, obviamente, são os municípios que estão a determinar onde é que há as primeiras prioridades”, afirmou.Segundo o presidente da estrutura de missão, para essas tarefas de urgência, “as primeiras três equipas vão começar a trabalhar hoje” sobretudo nos três municípios mais afetados, Pombal, Leiria e Marinha Grande, sendo o objetivo chegar a uma dezena de municípios.Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros..Uma a uma. As medidas do Governo para responder à tempestade Kristin.Governo vai isentar de portagens trechos da A8, A17, A14 e A19 durante uma semana.Montenegro admite que recuperação pode demorar "alguns anos". PR volta a visitar zonas afetadas