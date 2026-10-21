Aluno de Viseu diz que diretor da escola reconheceu em tribunal erros na digitalização do exame

O diretor da Escola Secundária Alves Martins, em Viseu, reconheceu que ocorreram falhas no processo de digitalização do exame de Martim Duarte, segundo disse o próprio aluno ao DN após a primeira sessão de julgamento. "O diretor da escola reconheceu que efetivamente ocorreram erros no processo de digitalização do meu exame", afirma o estudante. O julgamento no Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, arrancou esta quarta-feira, 21 de outubro.

O caso tornou-se um dos temas mais mediáticos do país, em agosto. A digitalização da prova estava incompleta e, ao receber os resultados, foi-lhe atribuída uma nota de 4,3 valores (em 20). A família constatou que a nota correspondia a apenas um terço da prova, tendo desaparecido cerca de dois terços das suas respostas da plataforma digitalizada.

Segundo o pai e advogado do estudante, Paulo Duarte, a nota real estimada estaria próxima dos 14,1 valores caso toda a prova fosse contabilizada. A família recorreu ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (TAF), tendo decorrido esta manhã a primeira sessão com a inquirição e audição das testemunhas.

Martim Duarte explica que a sua mãe e encarregada de educação, Sofia Castro, foi a primeira testemunha a ser ouvida. Seguiu-se a audição, na qualidade de testemunha, do diretor da Escola Secundária Alves Martins, em Viseu. “O diretor da escola reconheceu que efetivamente ocorreram erros no processo de digitalização do meu exame, um aspeto particularmente relevante para o esclarecimento dos acontecimentos que deram origem a este processo judicial”, adianta.