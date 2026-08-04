Aluno só recebeu uma parte do exame de Português.
Aluno só recebeu uma parte do exame de Português.Foto: Tiago Petinga / Lusa
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Família de estudante de Viseu mantém contestação a nota

Ministro disse que o caso estava resolvido. Os pais contestam a versão do governante.
Cynthia Valente
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