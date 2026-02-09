O primeiro cumprimento de Marcelo Rebelo de Sousa e António José Seguro desde a eleição.
O primeiro cumprimento de Marcelo Rebelo de Sousa e António José Seguro desde a eleição.
Seguro chegou a Belém quatro minutos adiantado para o primeiro encontro com Marcelo e saiu três horas depois em silêncio

Candidato com mais votos em Presidenciais foi recebido calorosamente por Chefe de Estado cessante, que o parabenizou. Saiu três horas depois sem prestar declarações
António José Seguro reuniu-se com Marcelo Rebelo de Sousa para um encontro que deveria durar cerca de uma hora, mas se prolongou ao longo de três. Marcado para as 16h00, o candidato com mais votos em Presidenciais chegou com quatro minutos de antecedência e foi recebido pelo Presidente cessante na Sala das Bicas, com um cumprimento caloroso e uma troca rápida de impressões. Três horas depois, o Presidente eleito saiu de Belém sem prestar declarações.

Marcelo parabenizou-o presencialmente pela eleição, já o tendo feito, via chamada telefónica, no domingo à noite. Seguro viajou desde as Caldas da Rainha, onde passou a noite eleitoral, diretamente rumo ao Palácio de Belém, que ocupará a partir de 9 de março. Viajou na viatura própria, com motorista, como tem sido comum. Ainda não, portanto, no veículo oficial da Presidência.

Pelo que o DN pôde saber, a resposta às populações afetadas pelas depressões Kristin e Leonardo estaria no topo das prioridades de Seguro e o ex-secretário-geral do PS tem como meta aferir o que tem sido concertado entre primeiro-ministro e Presidente da República.

Seguro com Marcelo em Belém
Seguro com Marcelo em Belém

Recorde-se que, nos últimos meses de campanha, Seguro nunca se pronunciou de forma muito crítica quanto ao Chefe de Estado, apenas apontando as excessivas dissoluções do Parlamento e prometendo "estabilidade" para combater os "ciclos curtos."

Na noite de domingo garantiu que teria um estilo diferente de Presidente. "Sublinho o trabalho de Marcelo em prol do nosso país, tal como o de todos os outros Presidentes, mas servirei Portugal com o mesmo dever e com o meu próprio estilo. Sou livre, vivo sem amarras. Afirmei-o em junho na apresentação, repeti-o largos meses. Assim agirei. A minha liberdade é a garantia da minha independência”, vincou.

No início do dia, Seguro esteve atento ao que se passava no território e lamentou a 16.ª vítima mortal em consequência do mau tempo que tem assolado Portugal.

