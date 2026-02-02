José Luís Carneiro foi ministro da Administração Interna.
José Luís Carneiro foi ministro da Administração Interna. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA
Política

PS propõe empréstimos a fundo perdido e flexibilizar endividamento das autarquias para erguer a zona Centro

José Luís Carneiro reuniu o Secretariado Nacional. Partido pede mobilização de pousadas para alojar afetados pela depressão Kristin e que Situação de Calamidade dure entre três a seis meses.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a

O Partido Socialista vai avançar com um Programa Nacional de Recuperação, Estabilização e Resiliência Climática. Os socialistas reuniram vários contributos de especialistas e, depois da reunião do Secretariado Nacional, acordaram um conjunto de medidas que vão propor ao Governo.

O PS entende que a Situação de Calamidade não deveria ser julgada semana a semana e pede a "reavaliação da necessidade de integração de outros concelhos no respetivo âmbito, nomeadamente nos distritos de Aveiro e de Coimbra e na Lezíria do Tejo."

Fonte socialista avança ao DN que o PS considera que para uma melhor resposta às situações de emergência, a Situação de Calamidade deveria ficar estabelecida durante um período mais amplo de tempo. No caso, Carneiro situou a possibilidade de estabelecer um prazo "entre três e seis meses".

Outra preocupação futura é resolver a crise de comunicações e, no documento, o PS apresenta a possibilidade de fornecer um serviço roaming, como acontece no estrangeiro, em que o utilizador possa, através de uma rede da qual não é cliente, ter garantias de conexão.

Tendo em conta o facto de as regiões de Leiria e de Coimbra terem uma vocação fortemente industrial, o PS pede apoios de "compensação de perdas de atividade e danos estruturais, também para trabalhadores independentes e empresários em nome individual", prevendo para isso que sejam dados "financiamentos a fundo perdido."

No mesmo sentido, pretende que se recuperem "medidas de apoio à manutenção do emprego e de lay-off simplificado adotadas durante a pandemia", além de propor "adiar obrigações fiscais e contributivas das empresas" e que o fundo de emergência municipal tenha intervenção imediata.

Na descentralização, o PS advoga ser necessário um "mecanismo extraordinário de apoio às autarquias para reposição de infraestruturas essenciais" e ainda a "flexibilização dos limites de endividamento das autarquias locais", relembrando a importância da "simplificação administrativa" para mitigar o estado atual.

É proposto alargar o Programa Habitar para famílias com perdas severas, de modo a fazer a reparação de danos estruturais em habitações, garantindo ainda apoio para vagas sociais ou em unidades hoteleiras. O PS advoga que o alojamento temporário pode ser garantido com "cofinanciamento estatal, designadamente mobilizando Pousadas de Juventude e instalações da Fundação INATEL."

Além de equipas multidisciplinares para a Segurança Social e Saúde e de uma bolsa de voluntários, há a preocupação com a "mobilização de equipas de reconstrução e outro pessoal de apoio", além de apelos ao "apoio ao acesso a materiais de construção."

Em termos prioritários para as áreas da mobilidade, o PS exige a "reabertura urgente de vias estruturantes, com solução provisória quando necessário" e "a isenção do pagamento de portagens nos mesmos", exemplificando a necessidade de se transpor tráfego da A1 para a A8. José Luís Carneiro vinca ser necessário "repor os serviços de transportes coletivos rodoviários e ferroviários, em particular os de longo curso que se mantêm interrompidos entre Lisboa e Braga.

Vincando o relevo de ser urgente a "remoção de sedimentos e árvores caídas em linhas de água" e a "regularização de leitos de cheia e restauro imediato de canais críticos", o PS alerta para a necessidade de "reflorestação com espécies preferencialmente autóctones resistentes a extremos climáticos" e a "intervenção em áreas de deslizamento e arribas costeiras."

Prevendo e sinalizando que os fenómenos climáticos extremos são uma ameaça, o Partido Socialista pede a criação de "cartas de risco hidrometeorológico com base em cenários até 2050". Por isso mesmo, advoga ser necessário ter um "fundo financeiro permanente", com financiamento estatal e centralização de donativos de ajuda humanitária, de respostas a catástrofes."

Recorde-se que o Governo prolongou a Situação de Calamidade, ativando o Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil, algo que o secretário-geral do PS e ex-ministro da Administração Interna já sugerira. Esta tem sido uma das áreas em que José Luís Carneiro mais critica o Executivo.

José Luís Carneiro foi ministro da Administração Interna.
Uma a uma. As medidas do Governo para responder à tempestade Kristin
José Luís Carneiro foi ministro da Administração Interna.
Depressão Kristin. CIP reclama chegada rápida de apoios ao terreno
José Luís Carneiro foi ministro da Administração Interna.
Carneiro diz que eleições diretas devem ser “relançamento da iniciativa política do PS”
Mau Tempo
endividamento
José Luís Carneiro
Partido Socialista
calamidade
depressão Kristin
Zona centro
fundo perdido

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt