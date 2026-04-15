PR nomeia Susana Goulart Costa e Paulo Barreto Ferreira para representantes da República nos Açores e Madeira

O Presidente da República, António José Seguro, nomeou a professora universitária Susana Goulart Costa e o juiz desembargador Paulo Duarte Barreto Ferreira para representantes da República nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, respetivamente.Susana Goulart Costa, açoriana, natural de Angra do Heroísmo, será a primeira mulher a desempenhar este cargo. Paulo Duarte Barreto Ferreira, natural do Funchal, é atualmente juiz no Tribunal da Relação de Lisboa.Estas nomeações foram divulgadas esta quarta-feira, 15 de abril, através de uma nota no site oficial da Presidência da República."O Presidente da República nomeou, nos termos do n.º 1 do artigo 230.º da Constituição da República Portuguesa, como Representantes da República para as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, a professora doutora Susana Goulart Costa e o juiz desembargador Paulo Duarte Barreto Ferreira, respetivamente", lê-se na nota.A Presidência da República refere que "a professora doutora Susana Goulart Costa, nasceu em 1969 e é natural de Angra do Heroísmo".Segundo a mesma nota, é "professora associada com agregação na Universidade dos Açores e investigadora integrada no CHAM - Centro para as Humanidades da Universidade NOVA de Lisboa - Universidade dos Açores" e "atualmente diretora do departamento de História, Filosofia e Artes da Universidade dos Açores e Diretora Adjunta do CHAM – Açores".Sobre Paulo Duarte Barreto Ferreira, a Presidência da República refere que "nasceu em 1962 e é natural do Funchal"."Ingressou no Centro de Estudos Judiciários em 1987. Fez carreira na primeira instância nas Comarcas da Graciosa, Coruche, Seixal, Albergaria-a-Velha, Funchal e Lisboa. De 2014 a 2020, foi juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira. É atualmente, juiz no Tribunal da Relação de Lisboa, desde 2010", acrescenta-se..Seguro escolhe Miguel Monjardino para presidir às comemorações do Dia de Portugal.Seguro promete vigilância na reconstrução das zonas afetadas pelo mau tempo. "Não pode ficar tudo na mesma"