Política

Ministério Público abre inquérito a cartazes do Chega sobre Bangladesh e ciganos

Várias denúncias sobre os cartazes do Chega "deram origem a inquérito que se encontra em investigação", informou a Procuradoria-Geral da República.
O Ministério Público (MP) abriu um inquérito, na sequência de várias denúncias, aos cartazes do Chega sobre o Bangladesh e a comunidade cigana, revelou esta terça-feira (11 de novembro) a Procuradoria-Geral da República (PGR).

"Confirma-se apenas a receção de denúncias, as quais deram origem a inquérito que se encontra em investigação", respondeu à Lusa fonte oficial da PGR.

A mesma fonte acrescentou que o inquérito está a correr no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Lisboa.

