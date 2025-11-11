Ministério Público abre inquérito a cartazes do Chega sobre Bangladesh e ciganos

O Ministério Público (MP) abriu um inquérito, na sequência de várias denúncias, aos cartazes do Chega sobre o Bangladesh e a comunidade cigana, revelou esta terça-feira (11 de novembro) a Procuradoria-Geral da República (PGR)."Confirma-se apenas a receção de denúncias, as quais deram origem a inquérito que se encontra em investigação", respondeu à Lusa fonte oficial da PGR.A mesma fonte acrescentou que o inquérito está a correr no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Lisboa..Pedido para retirar cartazes é "ataque fulminante à liberdade de expressão", diz André Ventura.CNE diz não haver "indícios" de "ilícito eleitoral" nos cartazes de André Ventura