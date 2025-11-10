Pedido para retirar cartazes é "ataque fulminante à liberdade de expressão", diz André Ventura

André Ventura defendeu esta segunda-feira (10 de novembro) que a queixa das associações ciganas contra os cartazes onde se lê que "os ciganos têm de cumprir a lei" vai contra a sua "candidatura presidencial".Numa declaração feita na sede nacional do partido, em Lisboa, o líder do Chega afirmou que o pedido destas associações é "um caso de ataque fulminante à liberdade de expressão política", que serve para "calar um candidato". "É a primeira vez desde o 25 de Abril que pedem para retirar cartazes políticos", argumentou. .Associações ciganas vão apresentar queixa no Ministério Público contra cartazes presidenciais de André Ventura.Puxando a fita atrás cinco anos, Ventura disse que "este é o mesmo processo que há cinco anos, no bairro da Jamaica" o "puniu" por ter dito que a família Coxi era um grupo de "bandidos". "Esse caso é usado agora como meio processual para retirar cartazes".André Ventura disse ainda que espera que "os tribunais não se deixem influenciar" quando for altura de decidir. "Este tipo de processo tem um prazo de 20 dias para haver uma decisão. Isso significa que quiseram colocar a judicialização no meio da política. Não há outra hipótese: ou calha durante os debates ou durante a campanha", disse.Na declaração que fez, Ventura deixou ainda uma "opinião pessoal", que "não vincula mais ninguém": "Esta é uma comunidade que não se mobiliza para se integrar, para nada em Portugal se não para pedir, pedir e pedir, mas agora têm representação de um dos melhores advogados nacionais [Ricardo Sá Fernandes]. Uma decisão favorável a estas pessoas é perpetuar o sentido de impunidade."Além deste cartaz, há ainda outro (onde se lê que "isto não é o Bangladesh") que motivou contestação. Tendo recebido e apreciado as queixas, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) considerou não haver "indícios da prática de algum ilícito eleitoral" nos cartazes de André Ventura no âmbito da candidatura à Presidência da República. Ainda assim, a CNE garantiu que continuaria a remeter para o Ministério Público as queixas que chegassem..CNE diz não haver "indícios" de "ilícito eleitoral" nos cartazes de André Ventura.CNE remete queixas sobre cartazes de Ventura para o Ministério Público