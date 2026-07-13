Marcos Perestrello
Marcos PerestrelloFoto: Pedro Granadeiro / Global Imagens
Política

Marcos Perestrello renova mandato na mesa da FAUL do PS

Vice-presidente da Assembleia da República mantém liderança no órgão. Ricardo Leão e Mariana Vieira da Silva acompanham. Alexandra Leitão de fora e diz ao DN que não foi surpreendida.
Frederico Bártolo
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Marcos Perestrello renovou o mandato para presidir à Mesa da Comissão Politica da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do Partido Socialista. O vice-presidente da Assembleia da República, presença no Secretariado Nacional, tinha sido eleito em 2022 e mantém-se no cargo depois das eleições deste fim de semana. É uma das personalidades mais influentes no PS em Lisboa.

Ricardo Leão, autarca em Loures, foi eleito no segundo posto e Mariana Vieira da Silva, deputada, no terceiro lugar. Vieira da Silva foi a número 1 por Lisboa nas listas às Legislativas e chegou a ser apontada como possível candidata autárquica à capital.

Alexandra Leitão, vereadora em Lisboa, ficou de fora do órgão. É conhecida a cisão entre Ricardo Leão e Alexandra Leitão. A ex-ministra tinha-se oposto às demolições em Loures e apontado o despejo de inquilinos, situação que gerou contestação interna e que levou Leão a sair da presidência da FAUL em 2024. Ainda este mês, Leitão teve retaliação: a vereadora socialista em Lisboa foi criticada pela posição que assumiu quanto a autarcas constituídos arguidos, vincando que a suspensão de funções era o que considerava ser mais correto. Leão criticou Leitão, mencionando "cedência ao populismo."

O DN contactou Alexandra Leitão e questionou até que ponto estar fora da Mesa da FAUL poderia ter alguma leitura política posterior. A candidata a Lisboa em 2025 diz que "não foi surpreendente a decisão" e recorda que é "inerente na comissão política federativa", como tal está incluída nas discussões políticas do Partido Socialista. No mesmo sentido está André Moz Caldas, presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, e porta-voz e conselheiro de José Luís Carneiro.

A Mesa tem papel importante nos orçamentos da federação e a discussão de linhas estratégicas, além da aprovação de listas para deputados e autarquias. Neste caso, a pensar nas Autárquicas em 2029, Alexandra Leitão diz que não tira "ilações políticas". Carla Tavares é a presidente reeleita para a Federação Urbana de Lisboa do PS, Davide Amado lidera a concelhia lisboeta e o secretário-geral José Luís Carneiro ouvirá o que os dois militantes tenham a aconselhar para a definição no ataque à capital em 2029, processo que está, como o DN noticiou, muito longe de começar a ser definido.

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