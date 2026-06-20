Hugo Soares promete que a bancada do PSD não vai desistir de "chamar à razão" PS e Chega

O líder da bancada social-democrata, Hugo Soares, afirmou na reunião magna do partido, que acontece entre este sábado, 20 de junho, e este domingo, que o PSD tem "dado os passos necessários para" que Portugal esteja hoje "mais longe" do que estava há uns anos. Em relação a este processo, Hugo Soares garantiu, com uma crítica ao imobilismo, que "culminará com obras profundas". No rescaldo do chumbo da proposta de reforma laboral avançada pelo Governo, Hugo Soares observou que, "se o Chega e o PS desistiram do país", então os sociais-democrata não podem "desistir de os chamar à razão". "Temos de continuar a governar" e a dialogar na Assembleia da República, sustentou o deputado do PSD, afirmando que a sua bancada vai continuar a obrigar PS e Chega a participar nesse processo. "Vamos continuar a incluí-los, vamos continuar a responsabilizá-los", vincou o deputado, lembrando que os portugueses, nas eleições de maio de 2025, disseram ao PSD para Governar, enquanto aos dois maiores partidos da oposição, insistiu, os portugueses disseram para apoiar a governação."Foi isso que o povo quis nas eleições legislativas", sublinhou o deputado, antes de chamar, jocosamente, "senhor rezingão" a Miguel Albuquerque por controlar o tempo da intervenção..Luís Montenegro pede "coragem para mexer e para mudar" na legislação laboral.Pacote laboral. Palma Ramalho promete que voltará a fazer "esta e outras reformas por Portugal".Pedro Roque Oliveira resume a rejeição do pacote laboral: "tanto barulho para nada".Pacote laboral rejeitado com chumbo do Chega e da Esquerda. Só PSD, CDS e IL votaram a favor