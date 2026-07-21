Falta de respostas do MAI "está a minar a confiança no Estado de direito", com "a cumplicidade" de Montenegro, diz líder da IL

A presidente da Iniciativa Liberal (IL) lamentou esta terça-feira, 21 de julho, as mais recentes declarações do ministro da Administração Interna, Luís Neves, depois de, segundo afirmou Mariana Leitão, andar "escondido há duas semanas"."Ressurgiu hoje apenas para dizer 'vou reunir documentos', recusando-se a responder a perguntas", lamentou. "O tempo que passa sem respostas está a minar a confiança no Estado de direito, com a cumplicidade e apatia de Luís Montenegro", acusou a líder do liberais numa mensagem divulgada nas redes sociais..Mariana Leitão referia-se à curta declaração proferida esta terça-feira por Luís Neves em Viana do Castelo. O ministro não respondeu a questões sobre a notícia avançada pelo Expresso de que a Polícia Judiciária (PJ) terá recolhido indícios de abuso de poder e de descaminho na entrega de um atrelado, levando o Procurador‑Geral da República a ordenar a abertura imediata de um inquérito.A galera, apreendida numa operação contra o tráfico de droga, acabou nas instalações da empresa de construção Construbarcelos, do empreiteiro amigo do ministro, o mesmo que celebrou 17 contratos públicos com a PJ entre os anos de 2019 e 2025, que terão resultado num encaixe financeiro global que ascende a 2,3 milhões de euros.Luís Neves, que antes de assumir a pasta da Administração Interna dirigiu a PJ, disse, no entanto, estar "satisfeito" por ver que a Justiça está a investigar o caso que o liga à empresa do empreiteiro João Carvalho, que realizou obras na sua propriedade no Alentejo."Ainda bem que foi aberta a investigação, fico muito satisfeito. Há questões que se estão a passar e que serão respondidas ponto por ponto. Estou a reunir todos os documentos que considero relevante para, ponto por ponto, vos esclarecer", declarou o ministro, que disse estar a ser "alvo de um ataque que coloca em causa a honra e dignidade, o valor mais sagrado que alguém pode ter".Na declaração, sublinhou os "30 anos de respeito e transparência com a comunicação social", afirmando que está "focado em fazer o trabalho, especialmente nesta altura do ano", referindo-se ao combate aos incêndios. .Luís Neves "satisfeito" por Justiça investigar promete "reunir documentos" para esclarecer "ponto por ponto".PJ terá detetado sinais de "abuso de poder" e "descaminho" no caso do atrelado à guarda do empreiteiro João Carvalho