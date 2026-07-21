Mariana Leitão, presidente da IL
Mariana Leitão, presidente da ILFoto: Reinaldo Rodrigues
Política

Falta de respostas do MAI "está a minar a confiança no Estado de direito", com "a cumplicidade" de Montenegro, diz líder da IL

Mariana Leitão lamenta que ministro da Administração Interna tenha quebrado o silêncio "apenas para dizer 'vou reunir documentos', recusando-se a responder a perguntas".
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A presidente da Iniciativa Liberal (IL) lamentou esta terça-feira, 21 de julho, as mais recentes declarações do ministro da Administração Interna, Luís Neves, depois de, segundo afirmou Mariana Leitão, andar "escondido há duas semanas".

"Ressurgiu hoje apenas para dizer 'vou reunir documentos', recusando-se a responder a perguntas", lamentou. "O tempo que passa sem respostas está a minar a confiança no Estado de direito, com a cumplicidade e apatia de Luís Montenegro", acusou a líder do liberais numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Mariana Leitão referia-se à curta declaração proferida esta terça-feira por Luís Neves em Viana do Castelo. O ministro não respondeu a questões sobre a notícia avançada pelo Expresso de que a Polícia Judiciária (PJ) terá recolhido indícios de abuso de poder e de descaminho na entrega de um atrelado, levando o Procurador‑Geral da República a ordenar a abertura imediata de um inquérito.

A galera, apreendida numa operação contra o tráfico de droga, acabou nas instalações da empresa de construção Construbarcelos, do empreiteiro amigo do ministro, o mesmo que celebrou 17 contratos públicos com a PJ entre os anos de 2019 e 2025, que terão resultado num encaixe financeiro global que ascende a 2,3 milhões de euros.

Luís Neves, que antes de assumir a pasta da Administração Interna dirigiu a PJ, disse, no entanto, estar "satisfeito" por ver que a Justiça está a investigar o caso que o liga à empresa do empreiteiro João Carvalho, que realizou obras na sua propriedade no Alentejo.

"Ainda bem que foi aberta a investigação, fico muito satisfeito. Há questões que se estão a passar e que serão respondidas ponto por ponto. Estou a reunir todos os documentos que considero relevante para, ponto por ponto, vos esclarecer", declarou o ministro, que disse estar a ser "alvo de um ataque que coloca em causa a honra e dignidade, o valor mais sagrado que alguém pode ter".

Na declaração, sublinhou os "30 anos de respeito e transparência com a comunicação social", afirmando que está "focado em fazer o trabalho, especialmente nesta altura do ano", referindo-se ao combate aos incêndios.

Mariana Leitão, presidente da IL
Luís Neves "satisfeito" por Justiça investigar promete "reunir documentos" para esclarecer "ponto por ponto"
Mariana Leitão, presidente da IL
PJ terá detetado sinais de "abuso de poder" e "descaminho" no caso do atrelado à guarda do empreiteiro João Carvalho
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