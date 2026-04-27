O deputado nacional do Chega Francisco Gomes é um dos visados no parecer, que foi requerido no âmbito da apresentação de uma queixa-crime por parte do Centro Cultural Islâmico da Madeira.
O deputado nacional do Chega Francisco Gomes é um dos visados no parecer, que foi requerido no âmbito da apresentação de uma queixa-crime por parte do Centro Cultural Islâmico da Madeira.FOTO: Leonardo Negrão
Política

Comissão da Liberdade Religiosa acusa deputados madeirenses do Chega de "inequívocos" crimes de ódio

Em causa estão declarações de Francisco Gomes e Miguel Castro sobre Centro Cultural Islâmico da Madeira e sobre todas as pessoas que professam a fé islâmica. Em parecer, a Comissão reputa-as de "inequivocamente" difamatórias e de incitação ao ódio e à violência.
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Crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência
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