Rita Matias é um dos deputados do Chega a cujas declarações foram instaurados inquéritos-crime. No seu caso, por ter divulgado nomes de crianças alegadamente estrangeiras matriculadas numa escola de Lisboa, acusando-as de estarem a ocupar o lugar de "crianças portuguesas".
Rita Matias é um dos deputados do Chega a cujas declarações foram instaurados inquéritos-crime. No seu caso, por ter divulgado nomes de crianças alegadamente estrangeiras matriculadas numa escola de Lisboa, acusando-as de estarem a ocupar o lugar de "crianças portuguesas". Foto: Paulo Spranger
Sociedade

PJ investiga declarações de deputados do Chega

Segredo de justiça decretado nos inquéritos a declarações de cheguistas sobre morte de Odair Moniz e crianças “estrangeiras” justifica-se, diz PGR, por estarem sob investigação da Polícia Judiciária.
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