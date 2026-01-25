Com inspiração nazi, o grupo 1143 cresceu nos últimos anos
Grupo 1143. Proclamar “queremos o Islão fora da Europa” é crime de ódio, conclui tribunal

A decisão do Tribunal sobre os detidos do Grupo 1143 distinguiu a liberdade de expressão e crime de ódio. O juiz identificou palavras que incitam discriminação, hostilidade e exclusão.
Valentina Marcelino
