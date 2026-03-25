PJ faz buscas na Câmara de Albufeira
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PJ faz buscas na Câmara de Albufeira

Em causa estarão suspeitas de crimes de discriminação racial e incitamento ao ódio devido a declarações do presidente da autarquia, eleito pelo Chega.
Sofia Fonseca
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A Polícia Judiciária está a fazer buscas na Câmara de Albufeira na manhã desta quarta-feira, 25 de março, avança a CNN Portugal. De acordo com esta estação, o visado da operação é o novo presidente da autarquia, Rui Cristina, eleito pelo Chega. 

As buscas terão a ver, de acordo com a mesma fonte, com suspeitas de crimes de discriminação racial e incitamento ao ódio, nomedamente declarações proferidas pelo autarca na assembleia municipal e que estão relacionadas com habitações e com a comunidade cigana.

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