PJ faz buscas na Câmara de Albufeira

A Polícia Judiciária está a fazer buscas na Câmara de Albufeira na manhã desta quarta-feira, 25 de março, avança a CNN Portugal. De acordo com esta estação, o visado da operação é o novo presidente da autarquia, Rui Cristina, eleito pelo Chega. As buscas terão a ver, de acordo com a mesma fonte, com suspeitas de crimes de discriminação racial e incitamento ao ódio, nomedamente declarações proferidas pelo autarca na assembleia municipal e que estão relacionadas com habitações e com a comunidade cigana..Laços familiares são principal justificação dos “deputados paraquedistas”