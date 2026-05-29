Carneiro não suspende Duarte Moral até conhecer medidas de coação

O PS não afastou ainda Duarte Moral do cargo de assessor político de José Luís Carneiro. O secretário-geral e o partido têm assente de que uma possível suspensão só acontecerá quando forem conhecidas as medidas de coação relativas à Operação Imergente, sabe o DN. Há pedidos internos para que se proceda à suspensão do antigo assessor de Costa, com a intenção de que haja um afastamento entre o PS e a investigação que foi levada a cabo por mais de 300 inspetores do Ministério Público. Carneiro disse na quinta-feira que o partido não está implicado nas diligências, mas há uma visão generalizada de que o afastamento de Moral é inevitável. Duarte Moral, assessor do PS e de António Costa quando este foi ministro da Administração Interna, e a mulher, Rute Reimão, realizaram assessoria de comunicação em freguesias e autarquias lideradas pelo PS. No epicentro, as adjudicações feitas para a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e para o PS de Mafra. .Antigo jornalista e assessor de Costa e Carneiro. Quem é Duarte Moral, implicado na operação "Imergente"?. Ao contrário do que aconteceu com Nélson Vassalo, militante imediatamente afastado após lançar um cocktail molotov na manifestação pro-vida, Moral não tem uma suspensão imediata. Fontes socialistas dizem ao DN que tal se deve ao facto de os crimes aos quais é associado não implicarem atentado à vida humana. De qualquer modo, uma suspensão pode ser decidida com brevidade mal se saibam as medidas de coação, sem recorrer ao órgão jurisdicional do partido.O DN também sabe que esta sexta-feira, 29 de maio, há reunião da Concelhia de Lisboa do PS com o intuito de avaliar a continuidade de Carla Madeira e Carla Almeida. Madeira liderou a Junta da Misericórdia e também assinou acordos com a empresa do assessor. Está integrada na lista de Alexandra Leitão na vereação da Câmara de Lisboa. Carla Almeida passou a ser a presidente da freguesia e confirmou ser arguida. As buscas tanto em Santa Maria Maior como na Misericórdia decorreram até altas horas da noite de quinta-feira.O líder da bancada municipal, Miguel Coelho, por sua iniciativa suspendeu o mandato logo na quinta-feira. A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, informou que faz uma operação com 60 mandados de busca domiciliária e 32 mandados de busca não domiciliária, nas zonas de Lisboa, Mafra, Oeiras, Amadora e Coimbra. Investiga a prática dos crimes de prevaricação e participação económica em negócio, envolvendo a adjudicação de diversos contratos por parte de câmaras municipais e juntas de freguesia. De acordo com uma nota de imprensa do DIAP de Lisboa, em causa adjudicações num "valor global ascende a quase dois milhões de euros", bem como "a emissão de faturas para recebimento indevido, por dois suspeitos, de quantias de partido político". Filipa Laborinho, uma das cinco pessoas detidas, no caso por posse de arma ilegal, foi já libertada, sabe o DN. .PS quer distanciar-se de investigação que envolve autarca e assessor socialistas.PJ faz cinco detenções e buscas na sede do PS. Investigados contratos de quase dois milhões de euros