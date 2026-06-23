Roberto Martínez entende que Seleção aprendeu "a fechar o barulho que vem de fora"

Roberto Martínez elogiou a forma como a Seleção se comportou durante o encontro contra o Usbequistão. “A atitude e o esforço foi igual ao jogo com a RD Congo. Perdemos a disciplina no primeiro jogo depois do golo, enquanto aqui, contra o Usbequistão, conseguimos aplicar o nosso jogo. Não fomos emocionais como no primeiro, em que encarámos com responsabilidade em demasia. Neste encontro, conseguimos ter sempre disciplina”, disse o técnico de Portugal, parabenizando os jogadores. "Estivemos muito consistentes do primeiro ao último minuto, contra um adversário taticamente muito bem estruturado. Com as cinco substituições, mantivemos uma grande disciplina tática", destacou.Quanto às críticas após a exibição menos conseguida contra a RD Congo, Martínez vinca que “o grupo está muito forte.” “Aprendemos muito nesta semana a fechar o barulho que vem de fora”, destacou. Assinalando a “competitividade do plantel”, disse ter ficado “triste” por não colocar todos os jogadores em campo. Após o 5-0 ao Usbequistão foi questionado se o resultado torna Portugal candidato ao título. Foi perentório. "Não!", respondeu, seguindo para os registos de Ronaldo: “Merece os dois golos, os recordes. É um exemplo, ajuda com a grande responsabilidade que tem no balneário". Antes, nas entrevistas rápidas, mencionou satisfação por ver João Félix a "desfrutar."Ronaldo, o primeiro a marcar em seis Mundiais, tinha reconhecido “a semana muito difícil”, mas a experiência de “23 anos de carreira” para o contornar..Martínez não faz proscritos do empate, evita revoluções e quer mais médios na área\n.Ronaldo garante que "tudo o que vem do exterior passa ao lado" e que "a semana foi muito difícil".Rúben Dias defende grupo, desvaloriza críticas e elogia gestão de Martínez no Mundial