Roberto Martínez rejeita revoluções na equipa
Roberto Martínez rejeita revoluções na equipaMIGUEL A. LOPES/LUSA
Mundial 2026

Martínez não faz proscritos do empate, evita revoluções e quer mais médios na área

Selecionador exigiu velocidade, passes para desequilibrar o adversário e melhor timing entre cruzamentos e as subidas dos centrocampistas. Mudanças devem ser pontuais, nas faixas e também por gestão.
Frederico Bártolo
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