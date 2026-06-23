Ronaldo garante que "tudo o que vem do exterior passa ao lado" e que "a semana foi muito difícil"

Cristiano Ronaldo valorizou a exibição. "A equipa jogou muito bem, com muitos jogadores perto uns dos outros", explica o capitão, que recordou o livre de Nuno Mendes. "Disse ao Nuno para chutar forte. Somos família e eles não esperavam. Tudo o que vem do exterior passa ao lado", garantiu nas entrevistas rápidas de forma curta. "Não conseguimos controlar, crítica foi forte, semana foi difícil, mas tenho 23 anos de carreira. Falei antes do jogo dessa crítica e estive focado, sabemos que trabalhámos bem", acrescentou.O avançado chegou aos dez golos em Mundiais, passou Eusébio e é o primeiro futebolista da história a marcar em seis Mundiais.João Félix analisa diferenças no jogo contra a RD CongoJoão Félix considerou que Portugal esteve "sempre por cima" diante do Usbequistão e fez uma análise das diferenças do jogo anterior. "Preenchemos melhor os espaços, jogámos muito por fora contra a RD Congo, estivemos pouco entre linhas no jogo anterior. Criámos oportunidades de várias formas agora, contra o Usbequistão", disse em entrevista rápida à TVI, transmissor do jogo, vincando que "Portugal sabe da importância de todos os jogos" e que "não há falta de atitude"."Empatar o primeiro jogo não quer dizer nada. A Argentina perdeu em 2022 e foi campeã", vincou Félix, titular. Nuno Mendes diz que livre foi "treinado"Nuno Mendes falou do golo de livre, ele que, habitualmente, não tem oportunidades destas para rematar. "Está treinado, todos pensam que Ronaldo bate sempre os livres", principiou, sem preocupação que a estratégia possa não voltar a resultar. "Pode não ser comigo, dá para repetir a estratégia com outros. Vi que era preciso desviar só um pouquinho a bola", recuou."Vamos jogo a jogo, estamos concentrados, queremos ganhar e passar em primeiro lugar", antecipou o lateral bicampeão europeu pelo PSG, perspetivando o encontro com a Colômbia. .Ronaldo diz estar bem fisicamente e acredita que esta geração "vai dar muitas alegrias aos portugueses".Portugal vence Usbequistão por 5-0: Ronaldo bisa e ultrapassa Eusébio