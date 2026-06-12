Ronaldo diz estar bem fisicamente e acredita que esta geração "vai dar muitas alegrias aos portugueses"

Cristiano Ronaldo disse esta sexta-feira, 12 de junho, estar bem fisicamente e acredita que esta geração vai dar muitas alegrias aos portugueses no Campeonato do Mundo.Comparativamente a outros Mundiais, o capitão da seleção nacional disse estar "igual, com bastante alegria". "O Mundial é sempre uma competição especial, como os Europeus. Fisicamente estou bem, não há surpresa nenhuma", afirmou, chegando a perguntar aos jornalistas se têm visto os jogos.Questionado sobre se esta é a geração mais próxima de ganhar um Campeonato do Mundo, CR7 começou por ser cauteloso, respondendo que "só saberemos no final" e que "há fatores" que não são controláveis, mas revelou confiança: "Acredito que é uma geração que vai dar muitas alegrias aos portugueses."Ronaldo assumiu que a preparação para o torneio foi "bastante boa e cansativa", porque os jogadores trabalharam "forte", e justificou os desempenhos menos exuberantes da equipa das quinas nos encontros de preparação: "O mais importante não era estarmos ao mais alto nível nestes dois jogos, mas no início do Mundial. Quando o cansaço apertar, lá mais para a frente, é que veremos os verdadeiros campeões.""Sou muito positivo e acredito que as coisas vão correr bem. O mais importante é as coisas começarem a correr bem, ganhando o primeiro, segundo e terceiro jogo, ficar em primeiro do grupo, e depois olhar para aí em diante", acrescentou.Também em declarações na Cidade do Futebol, em Oeiras, antes de a comitiva seguir para o Palácio de São Bento a fim de ser recebida pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, o selecionador nacional atribuiu o cognome de "os talentosos" a esta seleção, por ser "uma geração de muita responsabilidade e muito talento".Roberto Martínez fez questão de diferenciar as duas fases no torneio. "O primeiro Mundial é só três jogos e precisamos de chegar ao segundo Mundial", afirmou, garantindo que objetivo coletivo passa, inicialmente, por ganhar os encontros da fase de grupos."Sinto que os jogadores estão preparados individualmente e fazer o que a equipa precisa para ganhar. Temos 27 jogadores todos aptos e preparados, com entusiasmo enorme", frisou..Já no Palácio de São Bento, o líder do Governo desejou que os jogadores "se divirtam e desfrutam de estar na fase final de um Mundial". "Ninguém conseguirá o objetivo com amargura e tristeza, mas com alegria. Não tenham medo de errar. Sejam ambiciosos, ousem e sonham. Confiem que a vossa capacidade e o vosso talento são extraordinário. É uma seleção com espírito de solidariedade. Lembro-me das palavras do nosso capitão para incentivar João Moutinho a marcar um penálti", afirmou Montenegro, que lembrou Diogo Jota e desejou "boa sorte" à seleção.Por seu lado, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, agradeceu o apoio do Governo, disse que o selecionador Roberto Martínez "é o espanhol mais português que todos conhecemos" e assumiu que esta é "uma seleção capaz", que quer "fazer o que até hoje não foi feito" e confiou que "vai dar Portugal".