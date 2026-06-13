Portugal já está nos Estados Unidos: Seleção instala-se em Palm Beach e inicia preparação para o Mundial

A Seleção Nacional já está instalada nos Estados Unidos para disputar mais uma fase final do Campeonato do Mundo. A comitiva portuguesa aterrou em Palm Beach após uma viagem de cerca de oito horas e meia desde Lisboa, seguindo diretamente para o hotel que servirá de base à Equipa das Quinas durante a fase de grupos da competição.Antes da partida, os jogadores e a estrutura da Federação Portuguesa de Futebol foram recebidos em São Bento pelo Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, que deixou uma mensagem de confiança e motivação ao grupo orientado por Roberto Martínez. O chefe do Governo incentivou a equipa a viver o momento com entusiasmo, destacando a importância de encarar o desafio com alegria, trabalho e espírito positivo.“Espero sinceramente que se divirtam e desfrutem desta experiência com alegria, confiança e entusiasmo”, afirmou Luís Montenegro, defendendo que os grandes objetivos se alcançam sem receios e apelando aos jogadores para que “não tenham medo de errar”.Também o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, reforçou a confiança no potencial da Seleção Nacional, destacando o trabalho realizado na preparação para a competição e a ambição de alcançar um resultado histórico.“Temos uma Seleção capaz, preparada de forma muito cuidada e com enorme prazer em representar Portugal”, sublinhou o dirigente, acrescentando que a equipa encara o desafio “com humildade, sem arrogância”, mas convicta das suas capacidades..Depois de um novo momento de entusiasmo junto dos adeptos no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a comitiva portuguesa embarcou rumo aos Estados Unidos. Já em Palm Beach, a chegada voltou a ser marcada pelo apoio de vários portugueses, que aguardavam junto ao hotel para receber a equipa nacional.À chegada ao hotel Four Seasons, tanto o selecionador nacional, Roberto Martínez, como Pedro Proença voltaram a demonstrar confiança numa prestação positiva de Portugal no Mundial, transmitindo serenidade quanto ao trabalho desenvolvido e ambição para os desafios que se aproximam.Este sábado, 13 de junho, a Equipa das Quinas terá o primeiro contacto com o centro de treinos no Gardens North County District Park, onde está agendado um treino aberto ao público a partir das 18h45 locais. Antes disso, pelas 18h00, está prevista uma conferência de imprensa com um jogador da Seleção Nacional.Com a chegada aos Estados Unidos concluída e os trabalhos prestes a intensificarem-se, Portugal entra oficialmente na reta inicial da caminhada no Mundial, alimentando a esperança dos adeptos de uma campanha memorável..Ronaldo diz estar bem fisicamente e acredita que esta geração "vai dar muitas alegrias aos portugueses".Portugal instala quartel-general do Mundial em Palm Beach.FPF reforça campanha “Vai Dar Portugal” para o Mundial 2026 com nova ligação entre Seleção e adeptos.Seleção Nacional apresenta fotografia oficial para o Mundial 2026