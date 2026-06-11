​Seleção Nacional apresenta fotografia oficial para o Mundial 2026

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou a fotografia oficial da Seleção Nacional que irá representar Portugal no Campeonato do Mundo de 2026, numa imagem que reúne os 27 jogadores convocados por Roberto Martínez, bem como toda a estrutura técnica que acompanhará a equipa das quinas ao longo da competição.A imagem de família, tornada pública esta quinta-feira, 11 de junho, simboliza o arranque da caminhada portuguesa rumo ao Mundial, numa edição histórica da prova que será realizada em três países anfitriões — Canadá, Estados Unidos e México — e contará com um formato alargado de seleções participantes.Entre os rostos mais mediáticos presentes na fotografia destacam-se Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão e Rúben Dias, numa convocatória que alia experiência internacional a uma nova geração de talentos, como João Neves, Francisco Conceição, Tomás Araújo ou Nuno Mendes.Na primeira fila da fotografia oficial surgem Francisco Conceição, Nuno Mendes, João Félix, João Cancelo, Bernardo Silva, Vitinha, Gonçalo Guedes, João Neves e Pedro Neto. Na segunda fila estão Matheus Nunes, Tomás Araújo, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Roberto Martínez, Rúben Neves, Nélson Semedo, Gonçalo Ramos e Francisco Trincão. Já na terceira fila aparecem os guarda-redes José Sá, Ricardo Velho, Diogo Costa e Rui Silva, acompanhados por Renato Veiga, Samu Costa, Rúben Dias, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão e Gonçalo Inácio.A presença do selecionador nacional ao centro da composição reforça a liderança de Roberto Martínez numa fase decisiva da preparação portuguesa para a maior competição do futebol mundial, onde Portugal tentará afirmar-se entre os candidatos ao título.A Seleção Nacional posou igualmente com todos os elementos da equipa técnica, liderada por Roberto Martínez, incluindo Stijn Campo, Iñaki Vergara, Austin MacPhee, Jesus Seba Hernandez, Ricardo Carvalho, Richard Evans, Ricardo Pereira, André Reis e André Costa, responsáveis pelas diferentes áreas de apoio técnico, físico e estratégico da seleção..Presidente da República desafia Seleção Nacional a conquistar o Mundial