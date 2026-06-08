Presidente da República desafia Seleção Nacional a conquistar o Mundial

A Seleção Nacional recebeu, esta segunda-feira, a visita do Presidente da República, António José Seguro, na Cidade do Futebol, num momento simbólico de incentivo antes da partida rumo ao Campeonato do Mundo. O Chefe de Estado foi recebido pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, e teve oportunidade de cumprimentar jogadores, equipa técnica e restante estrutura da Equipa das Quinas, numa visita marcada pela proximidade e confiança no grupo liderado por Roberto Martínez.Durante o encontro, António José Seguro dirigiu-se aos internacionais portugueses com uma mensagem de apoio e união, lembrando o peso simbólico da camisola nacional e a ligação emocional entre a equipa e os portugueses espalhados pelo mundo. “Quando vestirem a camisola da Seleção Nacional, terão ao vosso lado milhões de portugueses, dentro e fora do país, a acreditar em vós”, afirmou o Presidente da República, reforçando a ideia de que cada jogo será acompanhado com entusiasmo por quem vive intensamente o percurso da seleção..O Chefe de Estado destacou ainda a importância do espírito coletivo ao longo da competição, apelando à solidariedade entre os jogadores num torneio de elevada exigência. “Joguem uns pelos outros. Trabalhem uns pelos outros”, pediu, deixando também uma referência emotiva à memória de Diogo Jota, numa mensagem de união e inspiração para o grupo.Antes de terminar a sua intervenção, António José Seguro lançou um desafio ambicioso à equipa portuguesa. “Façam-nos sonhar. Tragam para Portugal a taça que nos falta”, afirmou, numa alusão clara ao desejo de conquistar, pela primeira vez, o Campeonato do Mundo de futebol. O momento ficou ainda marcado pela entrega simbólica da bandeira nacional à Seleção, num gesto de confiança e representação do país.Na receção à comitiva presidencial, Pedro Proença agradeceu a presença do Chefe de Estado e sublinhou o significado institucional da visita. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol considerou que este gesto reforça a dimensão agregadora da Seleção Nacional, descrevendo-a como “um espaço de esperança e unidade” para os portugueses.Também o selecionador nacional, Roberto Martínez, valorizou a presença de António José Seguro junto da equipa, considerando que o apoio institucional representa um estímulo adicional antes do arranque da competição. “A Seleção vai dar tudo por Portugal”, assegurou o técnico espanhol, garantindo que a equipa enfrentará o Mundial com ambição, coragem e um forte sentido de responsabilidade..Seleção nacional faz último teste antes do Mundial 2026 com a Nigéria.Internacionais do PSG e Matheus Nunes reforçam trabalhos da Seleção Nacional