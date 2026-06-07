A seleção em estágio.
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Desporto

Internacionais do PSG e Matheus Nunes reforçam trabalhos da Seleção Nacional

Roberto Martínez já contou com os campeões europeus do Paris Saint-Germain e com o regresso de Matheus Nunes na preparação para o próximo jogo de Portugal.
Cecília Carmo
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A Seleção Nacional prosseguiu este domingo (7 de junho) a preparação na Cidade do Futebol, numa sessão de recuperação que ficou marcada pela integração dos jogadores do Paris Saint-Germain e pelo regresso de Matheus Nunes aos trabalhos.

Vitinha, Gonçalo Ramos, Nuno Mendes e João Neves, recentemente coroados campeões europeus pelo clube francês, juntaram-se ao grupo orientado por Roberto Martínez, depois de terem assistido ao encontro entre Portugal e Chile no Estádio Nacional. Os internacionais portugueses participaram ainda no treino da tarde no relvado da Cidade do Futebol.

De regresso esteve também Matheus Nunes, já recuperado do problema gástrico que o afetou nos últimos dias, integrando sem limitações os trabalhos da equipa nacional.

O ambiente de união marcou igualmente o dia, com um almoço de convívio que reuniu jogadores, famílias, equipa técnica e restante staff da Seleção Nacional, numa iniciativa de reforço do espírito de grupo.

Roberto Martínez deverá contar esta segunda-feira com o plantel completo no treino agendado para as 18h00. Antes da sessão, um jogador da equipa das quinas fará a habitual conferência de imprensa, marcada para as 17h00.

Portugal realiza ainda mais um encontro de preparação antes de seguir viagem para o Mundial, defrontando a Nigéria no próximo dia 10 de junho, em Leiria, num jogo agendado para as 20h45.

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