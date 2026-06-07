Internacionais do PSG e Matheus Nunes reforçam trabalhos da Seleção Nacional

A Seleção Nacional prosseguiu este domingo (7 de junho) a preparação na Cidade do Futebol, numa sessão de recuperação que ficou marcada pela integração dos jogadores do Paris Saint-Germain e pelo regresso de Matheus Nunes aos trabalhos.Vitinha, Gonçalo Ramos, Nuno Mendes e João Neves, recentemente coroados campeões europeus pelo clube francês, juntaram-se ao grupo orientado por Roberto Martínez, depois de terem assistido ao encontro entre Portugal e Chile no Estádio Nacional. Os internacionais portugueses participaram ainda no treino da tarde no relvado da Cidade do Futebol.De regresso esteve também Matheus Nunes, já recuperado do problema gástrico que o afetou nos últimos dias, integrando sem limitações os trabalhos da equipa nacional.O ambiente de união marcou igualmente o dia, com um almoço de convívio que reuniu jogadores, famílias, equipa técnica e restante staff da Seleção Nacional, numa iniciativa de reforço do espírito de grupo.Roberto Martínez deverá contar esta segunda-feira com o plantel completo no treino agendado para as 18h00. Antes da sessão, um jogador da equipa das quinas fará a habitual conferência de imprensa, marcada para as 17h00.Portugal realiza ainda mais um encontro de preparação antes de seguir viagem para o Mundial, defrontando a Nigéria no próximo dia 10 de junho, em Leiria, num jogo agendado para as 20h45.