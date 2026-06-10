FPF reforça campanha “Vai Dar Portugal” para o Mundial 2026 com nova ligação entre Seleção e adeptos

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) apresentou uma nova fase da campanha de apoio à Seleção Nacional para o Campeonato do Mundo de 2026, reforçando o mote “Vai Dar Portugal”, numa iniciativa que procura fortalecer a ligação entre a equipa das quinas e os portugueses espalhados pelo mundo. A campanha surge numa altura simbólica, marcada pela aproximação da participação de Portugal na competição que terá lugar nos Estados Unidos, México e Canadá.Depois da apresentação oficial do conceito de comunicação da Seleção Nacional, a nova etapa ganha expressão através de um filme promocional que reúne jogadores convocados e adeptos, sublinhando a relação de proximidade entre a equipa e os portugueses, independentemente da distância geográfica. Segundo a FPF, a campanha pretende refletir a dimensão global da Seleção e da diáspora portuguesa, estabelecendo uma ponte simbólica entre Portugal e os Estados Unidos, um dos países anfitriões do Mundial..O filme acompanha a travessia de dezenas de embarcações rumo a Nova Iorque, numa metáfora visual que representa a união, a ambição coletiva e o sentimento de pertença associado à Seleção Nacional. Ao longo da narrativa, o espírito português atravessa o Atlântico, numa mobilização simbólica que junta gerações, territórios e comunidades em torno da Equipa das Quinas.A campanha integra um conjunto mais vasto de iniciativas previstas pela FPF para acompanhar a presença portuguesa no Mundial 2026. Entre as ações previstas nos Estados Unidos estão a criação da Portugal House em Nova Iorque, pontos de encontro para adeptos nas cidades onde Portugal jogará e várias iniciativas direcionadas à comunidade portuguesa emigrante. Em território nacional, o projeto “Pintar Portugal” pretende transformar diferentes localidades em espaços de apoio à Seleção, complementados por ativações em centros comerciais e outras zonas de grande afluência.Sob o lema “Vai Dar Portugal”, a Federação Portuguesa de Futebol pretende afirmar uma mensagem que ultrapassa o plano exclusivamente desportivo, apresentando a Seleção como um símbolo de identidade nacional, cultura e ligação entre comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. A campanha assume-se, assim, como um convite para dar a conhecer Portugal através do futebol e do sentimento de união em torno da Seleção Nacional..FPF apresenta “Vai Dar Portugal” como nova identidade da Seleção para o Mundial 2026.Vai dar Portugal? Sim, resta saber qual