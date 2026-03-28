FPF apresenta “Vai Dar Portugal” como nova identidade da Seleção para o Mundial 2026

A Federação Portuguesa de Futebol apresentou uma nova estratégia de comunicação para a participação da Seleção Nacional no Campeonato do Mundo de 2026, assente no lema “Vai Dar Portugal”, uma expressão que pretende representar não apenas o apoio à equipa, mas também a identidade coletiva do país e a forma como Portugal se posiciona perante o mundo através do futebol. A campanha procura reforçar a ideia de que a Seleção ultrapassa a dimensão estritamente competitiva, assumindo-se como símbolo cultural e emocional de uma nação inteira. Mais do que destacar resultados ou talento individual, a federação aposta numa narrativa centrada nos valores portugueses, na ligação entre adeptos e jogadores e na capacidade histórica de enfrentar desafios com confiança e persistência..Como parte desta abordagem, foi apresentado o primeiro capítulo de um projeto audiovisual inspirado no imaginário marítimo nacional. A história acompanha o rebocador “Esperança” numa travessia marcada por condições adversas, numa metáfora clara da resistência e determinação associadas ao percurso português. O desfecho desta narrativa será revelado num segundo filme previsto para junho de 2026, coincidindo com a fase final de preparação para a competição internacional. Segundo a federação, o objetivo passa também por projetar Portugal junto de públicos estrangeiros, transformando cada jogo numa oportunidade de mostrar a cultura, a história e o modo de viver portugueses. Assim, a mensagem deixa de dirigir-se apenas aos adeptos nacionais e passa a afirmar-se como um convite global para conhecer o país para além do futebol.No plano desportivo, a equipa portuguesa inicia, entretanto, um ciclo de jogos de preparação com adversários exigentes. O primeiro encontro está marcado para a madrugada deste domingo frente ao México, na reabertura do histórico Estádio Azteca, seguindo-se um segundo teste diante dos Estados Unidos, em Atlanta, a 31 de março, partidas que integram a preparação rumo ao Mundial de 2026. .Azteca, o templo onde Pelé e Maradona foram coroados vai ser reinaugurado com a seleção nacional.Roberto Martínez antevê teste exigente no Azteca: “O Mundial 2026 vai ser dos mais complexos de sempre”