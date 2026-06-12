Portugal instala quartel-general do Mundial em Palm Beach

A operação logística da equipa nacional ficará concentrada numa das regiões mais exclusivas do estado norte-americano, numa estratégia desenhada para garantir estabilidade competitiva num Mundial que, pela primeira vez, será disputado em três países — Estados Unidos, Canadá e México — e contará com 48 seleções participantes.A escolha do Gardens North County District Park enquadra-se no programa oficial de “Team Base Camps” da FIFA, que atribui a cada seleção uma infraestrutura fixa de preparação durante a competição. O modelo permite concentrar treinos, recuperação física, trabalho técnico e organização operacional num mesmo ponto geográfico, reduzindo deslocações e assegurando maior estabilidade competitiva ao longo do torneio.Localizado em Palm Beach Gardens, a norte de Miami, o complexo desportivo escolhido para acolher os trabalhos da equipa orientada por Roberto Martínez dispõe de vários campos relvados preparados para futebol de alta competição, balneários, edifícios de apoio técnico, zonas médicas e espaços destinados a trabalho operacional e de análise de desempenho.Nos últimos meses, o recinto foi alvo de adaptações específicas para responder aos padrões exigidos pela FIFA e pelas seleções participantes. Foram instaladas estruturas temporárias adicionais destinadas a operações médicas, recuperação física, áreas reservadas para staff técnico, espaços de vídeo-análise e zonas operacionais para segurança e coordenação logística..A infraestrutura é considerada uma das mais completas da região e foi escolhida devido à capacidade de funcionar como centro permanente de preparação ao longo do Mundial. Além das condições dos relvados, a localização constitui um fator relevante. Palm Beach Gardens encontra-se relativamente próxima de aeroportos internacionais e de importantes eixos rodoviários, permitindo deslocações mais rápidas para as várias cidades-sede da competição norte-americana.A cerca de 30 minutos do centro de treinos ficará instalada a comitiva nacional. O Four Seasons Resort Palm Beach, localizado diretamente sobre a costa atlântica, foi selecionado para receber a seleção portuguesa durante a competição, oferecendo um ambiente de privacidade, controlo de acessos e recuperação física considerado essencial num torneio desta dimensão.Situado numa das áreas mais exclusivas da Florida, o resort dispõe de aproximadamente duas centenas de quartos e suites distribuídos numa estrutura de baixa densidade, característica particularmente valorizada por equipas profissionais. Ao contrário de grandes unidades urbanas, onde o contacto com o exterior é mais difícil de controlar, o hotel permite criar zonas reservadas, acessos independentes e circuitos internos adaptados às exigências de segurança de uma seleção nacional.No interior da unidade, a estrutura inclui ginásio de alto rendimento, spa, áreas dedicadas a recuperação muscular, espaços de bem-estar, salas privadas para reuniões técnicas e zonas capazes de acomodar serviços personalizados de alimentação e acompanhamento médico. A organização dos espaços permite ainda reservar áreas exclusivas para jogadores, equipa técnica e restantes elementos da federação, reduzindo interferências externas e assegurando maior concentração competitiva.A envolvente do hotel surge igualmente como um fator relevante. Implantado junto ao oceano Atlântico, o resort encontra-se afastado dos grandes centros urbanos e da pressão mediática permanente, criando condições para uma rotina mais controlada entre treinos, viagens e jogos. Num torneio marcado por deslocações frequentes e exigência física elevada, o descanso e a recuperação assumem uma importância estratégica semelhante à do trabalho realizado em campo..Presidente da República desafia Seleção Nacional a conquistar o Mundial.Ronaldo diz estar bem fisicamente e acredita que esta geração "vai dar muitas alegrias aos portugueses"