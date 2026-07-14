Espanha está na final do Mundial 16 anos depois

A Espanha está na final do Mundial 2026, conseguindo chegar à decisão da prova 16 anos depois. Na altura, em 2010, a Roja seria campeã mundial pela primeira vez na história.A vitória por 2-0 sobre a França construiu-se à base da solidez defensiva e da manutenção da posse de bola. O jogo começou da melhor maneira para a Roja, que aos 22 minutos se adiantou por Oyarzabal. O avançado conseguiu o quinto golo na competição após cobrar com acerto a grande penalidade. Um erro clamoroso de Digne, lateral francês, que sem perceber que tinha Lamal nas costas usou o corpo para evitar que o extremo do Barcelona seguisse para a baliza. Uma infantilidade aproveitada por um dos jogadores mais jovens do torneio.A França sentiu o golo, raramente conseguiu os espaços que tem usado para, diabolicamente, fazer diferenças perante os adversários. Dembélé foi uma sombra, Mbappé, que estava em dúvida, pareceu sempre limitado fisicamente e Rodri, médio espanhol, tapou os caminhos. Nessa primeira parte, Fabian Ruiz teve nova chance dentro da área.Mas não muito depois do arranque da segunda parte, a Espanha replicou a eficácia exemplar. Bela troca de bola no meio-campo, Olmo, entre os centrais, a isolar Pedro Porro para o lateral fazer o 2-0. Aos 58 minutos, o lateral do Tottenham, ex-jogador do Sporting, teve a desmarcação certa e apareceu frio, na cara de Maignan, para atirar para golo. Segundo do lateral espanhol nas eliminatórias do Mundial.A equipa que arredou Portugal nos oitavos de final nunca esteve em problemas, acertara duas vezes na baliza e com golos associados e continuou a secar a campeã mundial de 2018. Mbappé, dentro da área, viu um remate cortado aos 67 minutos, o avançado atirou depois por cima um livre aos 87 e pouco mais os gauleses lograram. O maior sobressalto, já nos descontos, viu um remate de Dembélé ganhar altitude e desvanecer-se, tal como o sonho francês.Nas bancadas cordialidade e aceitação. Nitidamente, os adeptos franceses aceitaram a derrota e reconheceram a superioridade espanhola num encontro trancado: apenas cinco remates enquadrados, o primeiro dos franceses já depois dos 65 minutos. Em dia de feriado nacional em França, houve amargura na primeira vez que a seleção esteve em desvantagem no Mundial. Passa a campeã europeia de 2024, a crescer na prova e coesa, tanto com bola como sem ela.A Espanha consegue a desforra do Mundial 2006 e consolida tempos recentes de superioridade ante os bleus: em 2012 e 2024, anos de Europeu, a Roja já tinha batido a França. Agora, fica à espera do adversário da outra meia-final, entre Argentina e Inglaterra.Com a eliminação de Mbappé (oito golos), o prémio de melhor artilheiro perde um dos maiores candidatos. Messi (8), Bellingham, Kane (6) e Oyarzabal (5) correm para suplantar o francês. Messi vai terminar, tudo indica, a competição como melhor goleador em Mundiais, porque Mbappé sai de cena, ficando a um golo do pecúlio até aqui alcançado pelo argentino..Espanha e França medem forças numa meia-final com qualidade de final antecipada.França vence Marrocos e é a primeira semi-finalista do Mundial 2026.Espanha e Bélgica defrontam-se no segundo jogo dos 'quartos' do Mundial 2026.França nos 'quartos' do Mundial ao bater Paraguai com penálti de Mbappé