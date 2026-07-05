Kylian Mbappe (esq.) celebra a vitória da França em frente ao guarda-redes do Paraguai, Orlando Gill.
Kylian Mbappe (esq.) celebra a vitória da França em frente ao guarda-redes do Paraguai, Orlando Gill.SARAH YENESEL / EPA
Mundial 2026

França nos 'quartos' do Mundial ao bater Paraguai com penálti de Mbappé

A França defrontará agora Marrocos, na reedição da meia-final de 2022, que terminou 2-0 para os gauleses.
Ricardo Simões Ferreira
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A vice-campeã em título França qualificou-se este sábado (5 de julho) para os quartos de final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer o Paraguai por 1-0, no segundo encontro dos ‘oitavos’, em Filadélfia.

Uma grande penalidade conquistada pelo suplente Désiré Doué e convertida por Kylian Mbappé, aos 70 minutos, para o seu sétimo golo na edição 2026 e 19.º em Mundiais, em 19 jogos, valeu o triunfo aos gauleses.

Nos quartos de final, num jogo marcado para quinta-feira, em Foxborough, pelas 16:00 locais (21:00 em Lisboa), a França, campeã em 1998 e 2018, defronta Marrocos, na reedição da meia-final de 2022 (2-0 para os gauleses).

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