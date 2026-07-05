França nos 'quartos' do Mundial ao bater Paraguai com penálti de Mbappé

A vice-campeã em título França qualificou-se este sábado (5 de julho) para os quartos de final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer o Paraguai por 1-0, no segundo encontro dos ‘oitavos’, em Filadélfia.Uma grande penalidade conquistada pelo suplente Désiré Doué e convertida por Kylian Mbappé, aos 70 minutos, para o seu sétimo golo na edição 2026 e 19.º em Mundiais, em 19 jogos, valeu o triunfo aos gauleses.Nos quartos de final, num jogo marcado para quinta-feira, em Foxborough, pelas 16:00 locais (21:00 em Lisboa), a França, campeã em 1998 e 2018, defronta Marrocos, na reedição da meia-final de 2022 (2-0 para os gauleses).