Espanha e França medem forças numa meia-final com qualidade de final antecipada
JEFFREY MCWHORTER
Mundial 2026

Espanha e França medem forças numa meia-final com qualidade de final antecipada

Campeã europeia procura impor o seu futebol de controlo diante de uma seleção francesa mais poderosa, vertical e experiente nas decisões. 
Cecília Carmo
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