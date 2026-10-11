Zelensky promete eleições na Ucrânia caso haja cessar-fogo de 60 dias
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, prometeu que iria realizar eleições presidenciais no país caso haja um cessar-fogo de 60 dias numa entrevista à emissora norte-americana ABC.
Zelensky respondia às questões da jornalista sobre as declarações do Presidente dos EUA, Donald Trump, que dissera no sábado que a Ucrânia devia arranjar "um novo presidente", considerando que este não queria encontrar um acordo com a Rússia.
"Se Trump quiser ter eleições na Ucrânia, por favor diga a Putin: "Dê-nos dois meses, 60 dias de total cessar-fogo, e iremos realizar eleições", afirmou Zelensky.
Ainda assim, sublinhou, Zelensky insistiu que a escolha não será de Trump. "Com todo o respeito a Trump, cabe à nossa e ao nosso povo escolher o seu líder", disse.
"Claro, estaremos prontos para qualquer escolha do nosso povo", acrescentou ainda.