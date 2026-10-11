Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky
Presidente ucraniano, Volodymyr ZelenskyGIAN EHRENZELLER/EPA
Internacional

Zelensky promete eleições na Ucrânia caso haja cessar-fogo de 60 dias

Numa entrevista à ABC, o Presidente da Ucrânia respondeu a Trump e pediu-lhe para transmitir esta intenção a Putin. Mas assegurou que a decisão de quem será o novo líder cabe "ao povo ucraniano".
André Certã
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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, prometeu que iria realizar eleições presidenciais no país caso haja um cessar-fogo de 60 dias numa entrevista à emissora norte-americana ABC.

Zelensky respondia às questões da jornalista sobre as declarações do Presidente dos EUA, Donald Trump, que dissera no sábado que a Ucrânia devia arranjar "um novo presidente", considerando que este não queria encontrar um acordo com a Rússia.

"Se Trump quiser ter eleições na Ucrânia, por favor diga a Putin: "Dê-nos dois meses, 60 dias de total cessar-fogo, e iremos realizar eleições", afirmou Zelensky.

Ainda assim, sublinhou, Zelensky insistiu que a escolha não será de Trump. "Com todo o respeito a Trump, cabe à nossa e ao nosso povo escolher o seu líder", disse.

"Claro, estaremos prontos para qualquer escolha do nosso povo", acrescentou ainda.

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