Trump fala num "cessar-fogo energético" aceite por Rússia e Ucrânia. Zelensky diz que é "novidade" para ele

Ao órgão noticioso Axios, Zelensky disse que o anúncio era "uma novidade" para ele. "Mas se os russos concordam com um cessar-fogo energético, a Ucrânia vai aceitar", acrescentou.

Este tema tem estado no centro das comunicações de Trump e Zelensky nos últimos dias, tendo o líder norte-americano apelado a que os ucranianos "arranjem um novo presidente" face ao que considerou ser uma incapacidade de fazer acordos.

Este domingo, Zelensky tinha dito que estava disponível para parar atacar refinarias caso a Rússia parasse de atacar a sua rede energética.

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