Trump convencido de que Putin quer “um acordo” com a Ucrânia

O Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou-se esta quarta-feira, 9 de setembro, convencido de que o homólogo russo, Vladimir Putin, com quem falou na terça-feira por telefone, quer “um acordo” com a Ucrânia.

“Tivemos uma conversa muito boa. Ele quer um acordo e, se [o Presidente ucraniano, Volodymyr] Zelensky quiser um acordo, seria ótimo”, disse Trump.

Quando questionado sobre o principal obstáculo a um acordo entre Moscovo e Kiev para pôr fim a uma guerra que dura há mais de quatro anos, afirmou que, “acima de tudo, trata-se de duas pessoas que se odeiam”.

“É isso que penso, porque falo com as pessoas. Na verdade, falar com as pessoas é a única coisa que fiz durante toda a minha vida. Sei como funcionam os acordos, e estas são duas pessoas cansadas de lutar”, acrescentou o republicano.

“Tivemos uma boa conversa. Isso pode acontecer”, concluiu o magnata nova-iorquino, referindo-se a um acordo entre a Rússia e a Ucrânia, antes de voltar a insistir que “muita gente está a morrer” diariamente na guerra, desencadeada pela invasão russa do país vizinho, a 24 de fevereiro de 2022.

O Kremlin, por sua vez, noticiou que os dois líderes discutiram na terça-feira o conflito na Ucrânia com “extrema franqueza”, durante uma conversa telefónica de uma hora, e que Trump apelou para o fim “rápido” do conflito.

Por seu lado, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, classificou como “substanciais” as negociações mantidas no fim de semana pelos enviados da Casa Branca, Steve Witkoff e Jared Kushner, apesar de Moscovo e Kiev se terem mostrado irredutíveis quanto às respetivas exigências.

Rubio indicou ainda que, nas próximas semanas, poderão ser elaboradas diretrizes para avançar e retomar as negociações, uma questão sobre o qual o Kremlin esta quarta-feira se pronunciou, afirmando que o guião referido pelo secretário de Estado é, para já, apenas uma proposta, mas que apoia a eventual realização de uma reunião tripartida com a Ucrânia.