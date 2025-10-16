Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. FOTO: EPA/OLIVIER MATTHYS
Internacional

Zelensky diz que a ameaça com mísseis Tomahawk pressionou Putin a retomar diálogo

O presidente ucraniano garante que "a linguagem da força e da justiça funcionará inevitavelmente também contra a Rússia".
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou quinta-feira, 16 de outubro, à chegada a Washington que a ameaça de fornecimento a Kiev de mísseis Tomahawk pelos Estados Unidos levou o presidente russo Vladimir Putin a apressar-se a retomar conversações de paz. 

“Putin não é certamente mais corajoso do que o Hamas ou qualquer outro terrorista. A linguagem da força e da justiça funcionará inevitavelmente também contra a Rússia. Já podemos ver que Moscovo está a apressar-se para retomar o diálogo assim que soube dos Tomahawks”, afirmou Zelensky na rede social X. 

O Kremlin indicou esta quinta-feira estar a preparar um novo encontro entre Putin e Trump, informação também avançada pelo presidente norte-americano após uma conversa telefónica de “quase duas horas e meia” entre ambos, iniciada por Moscovo.

"Esperamos que o impulso para conter o terrorismo e a guerra que deu frutos no Médio Oriente ajude a pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia", adiantou na mensagem Zelensky, que na sexta-feira terá uma reunião com Trump. 

Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
O roteiro de Trump para a paz na Ucrânia: primeiro Zelensky na Casa Branca, depois Putin em Budapeste
Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Anne Applebaum “É ainda possível imaginar a vitória da Ucrânia. E lembre-se: a Rússia perde guerras”
EUA
Donald Trump
Guerra na Ucrânia
Rússia
Volodymyr Zelensky
Vladimir Putin

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt