Zelensky diz que a ameaça com mísseis Tomahawk pressionou Putin a retomar diálogo

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou quinta-feira, 16 de outubro, à chegada a Washington que a ameaça de fornecimento a Kiev de mísseis Tomahawk pelos Estados Unidos levou o presidente russo Vladimir Putin a apressar-se a retomar conversações de paz. “Putin não é certamente mais corajoso do que o Hamas ou qualquer outro terrorista. A linguagem da força e da justiça funcionará inevitavelmente também contra a Rússia. Já podemos ver que Moscovo está a apressar-se para retomar o diálogo assim que soube dos Tomahawks”, afirmou Zelensky na rede social X. O Kremlin indicou esta quinta-feira estar a preparar um novo encontro entre Putin e Trump, informação também avançada pelo presidente norte-americano após uma conversa telefónica de “quase duas horas e meia” entre ambos, iniciada por Moscovo."Esperamos que o impulso para conter o terrorismo e a guerra que deu frutos no Médio Oriente ajude a pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia", adiantou na mensagem Zelensky, que na sexta-feira terá uma reunião com Trump. .O roteiro de Trump para a paz na Ucrânia: primeiro Zelensky na Casa Branca, depois Putin em Budapeste.Anne Applebaum “É ainda possível imaginar a vitória da Ucrânia. E lembre-se: a Rússia perde guerras”