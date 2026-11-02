Zelensky disponível para encontro com Putin na Turquia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse estar disponível para um encontro na Turquia com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, a fim de discutir as conversações de paz.

"Sim. Estamos dispostos. Estamos dispostos a reunir-nos na Turquia. A posição da Turquia a este respeito é clara. A posição do presidente [Recep Tayyip] Erdogan é clara. Temos relações estreitas e boas com a Turquia", afirmou numa entrevista à CNN Turk divulgada no domingo.

Zelensky voltou ainda a dizer que um encontro entre os líderes é essencial para um acordo final, sublinhando que Ancara pode actuar como um mediador prático e realista nas futuras negociações entre Moscovo e Kiev. "Sei que o Presidente Erdogan mantém os seus próprios contactos com Putin. É por isso que apoiamos que a reunião se realize na Turquia", explicou, notando que existem questões que devem ser tratadas ao mais alto nível, tais como as garantias de segurança, a reconstrução da Ucrânia ou a questão territorial.

No que diz respeito ao território, Zelensky reforçou que Kiev não renunciará a territórios nem reconhecerá como russo qualquer território, nem mesmo a Crimeia, porque isso vai contra a Constituição e contra "a vontade do povo" ucraniano.

Estas declarações surgem antes do retomar das negociações técnicas trilaterais entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos, suspensas desde o início de março devido ao conflito com o Irão, e que deverão ter lugar ainda esta mês em Abu Dhabi. "As equipas técnicas podem ter dificuldades em alcançar resultados, mas não creio que haja algum problema que nós, os líderes, não possamos resolver se demonstrarmos vontade. É por isso que pretendo reunir-me, na qualidade de um dos decisores", prosseguiu o presidente ucraniano.

Em meados de outubro, após o encontro que teve em Oslo com o enviado dos EUA Steve Witkoff, Zelenky já havia dito querer uma reunião trilateral entre presidentes - ele, Trump e Putin -, defendendo que existem questões para uma paz definitiva que “só os líderes” podem resolver.