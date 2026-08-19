Zelensky demite vice-chefe de gabinete por suspeitas de corrupção
Volodymyr Zelensky demitiu esta quarta-feira, 19 de agosto, a sua vice-chefe de gabinete, Iryna Mudra, que poderá estar envolvida num caso de corrupção. Mudra era, até agora, responsável pelo poder judicial e pela reforma do sistema judicial no Gabinete do Presidente da Ucrânia.
De acordo com o Kyiv Independent, citando fontes policiais, o Gabinete Nacional Anticorrupção (NABU) tem estado esta quarta-feira a realizar buscas em locais ligados a Mudra.
Segundo vários media ucranianos terão sido também efetuadas buscas em locais ligados ao deputado Vadym Stolar. Este deputado foi eleito para o parlamento pelo partido pró-Rússia Plataforma de Oposição – Pela Vida, banido após o início da guerra, e, atualmente, faz parte do Restauração da Ucrânia, um grupo parlamentar formado em grande parte por antigos membros do partido banido.
O mesmo NABU explicou em comunicado divulgado esta quarta-feira que estava "a conduzir uma operação especial para desmantelar uma organização criminosa liderada por um parlamentar ucraniano em funções e um ex-parlamentar, envolvendo altos funcionários do Gabinete da Presidência".
O Gabinete Nacional Anticorrupção adiantou ainda que os suspeitos desta investigação são acusados de branqueamento de 150 milhões de grívnias (cerca de 2,9 milhões de euros) depositados como fiança para um suspeito num caso de corrupção distinto. E que entre os suspeitos estão um vice-chefe do Gabinete da Presidência, um deputado, um ex-deputado, bem como o CEO e o presidente do conselho de supervisão de um banco estatal, que, segundo o Kyiv Independent, poderá ser o Sense Bank.