Zelensky demite vice-chefe de gabinete por suspeitas de corrupção

Volodymyr Zelensky demitiu esta quarta-feira, 19 de agosto, a sua vice-chefe de gabinete, Iryna Mudra, que poderá estar envolvida num caso de corrupção. Mudra era, até agora, responsável pelo poder judicial e pela reforma do sistema judicial no Gabinete do Presidente da Ucrânia.

De acordo com o Kyiv Independent, citando fontes policiais, o Gabinete Nacional Anticorrupção (NABU) tem estado esta quarta-feira a realizar buscas em locais ligados a Mudra.

Segundo vários media ucranianos terão sido também efetuadas buscas em locais ligados ao deputado Vadym Stolar. Este deputado foi eleito para o parlamento pelo partido pró-Rússia Plataforma de Oposição – Pela Vida, banido após o início da guerra, e, atualmente, faz parte do Restauração da Ucrânia, um grupo parlamentar formado em grande parte por antigos membros do partido banido.

O mesmo NABU explicou em comunicado divulgado esta quarta-feira que estava "a conduzir uma operação especial para desmantelar uma organização criminosa liderada por um parlamentar ucraniano em funções e um ex-parlamentar, envolvendo altos funcionários do Gabinete da Presidência".

O Gabinete Nacional Anticorrupção adiantou ainda que os suspeitos desta investigação são acusados ​​de branqueamento de 150 milhões de grívnias (cerca de 2,9 milhões de euros) depositados como fiança para um suspeito num caso de corrupção distinto. E que entre os suspeitos estão um vice-chefe do Gabinete da Presidência, um deputado, um ex-deputado, bem como o CEO e o presidente do conselho de supervisão de um banco estatal, que, segundo o Kyiv Independent, poderá ser o Sense Bank.